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مدير مستشفى الملك خالد بتبوك يدشن خدمة العيادات الافتراضية ” عن بعد “

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مدير مستشفى الملك خالد بتبوك يدشن خدمة العيادات الافتراضية ” عن بعد “

مدير مستشفى الملك خالد بتبوك يدشن خدمة العيادات الافتراضية ” عن بعد “
http://almnatiq.net/?p=877136
المناطق _ تبوك

دشن مدير مستشفى الملك خالد بتبوك فهد بن محمد العنزي اليوم خدمة العيادات الافتراضية ” عند بعد ” والتي تقدم خدمة مخصصة لمرضى من فئات محددة وفق معايير معينة يتم التواصل معهم بعد التنسيق المسبق مع المرضى حيث تصل للمريض رسالة تذكيرية باليوم والوقت .
يتلقى بعدها الطبيب مكالمة بالوقت المحدد عبر برنامج يضمن الخصوصية والأمان .
جاءت هذه الخدمة لتتيح التواصل مع أكبر عدد من المراجعين مع أطباء متخصصين عبر تطبيق أناة وصحتي وذلك للتخفيف عن المراجعين من زيارة المنشئات الصحية في ظل جائحة كورونا والتخفيف من عناء السفر للمرضى المتواجدين بالمحافظات وخارج مدينة تبوك .
حضر التدشين المدير الطبي الدكتور ياسر دياب ومدير العيادات محمد الجارالله ومديرة التمريض أنجلاء الخميسي وعدد من الأطباء المتخصصون .

 

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