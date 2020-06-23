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ممرات المشاة بمحافظة الأحساء تشهد إقبالا من ممارسي رياضة المشي

ممرات المشاة بمحافظة الأحساء تشهد إقبالا من ممارسي رياضة المشي

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ممرات المشاة بمحافظة الأحساء تشهد إقبالا من ممارسي رياضة المشي

ممرات المشاة بمحافظة الأحساء تشهد إقبالا من ممارسي رياضة المشي
http://almnatiq.net/?p=877146
المناطق - واس

شهدت ممرات المشاة بمحافظة الأحساء إقبال من محبي ممارسة رياضة المشي، وسط وعي والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، تزامناً مع العودة الطبيعية للحياة تحت شعار “نعود بحذر”.
وعملت أمانة الأحساء على تهيئة هذه الممرات والاهتمام بصيانة مرافقها، لإبقائها كواجهة حضارية وجمالية، متاحة للمواطنين والمقيمين.
وأكد عدد من مرتادي هذه الممرات على تقيدهم بجميع الإجراءات الاحترازية أثناء مزاولة رياضة المشي والمحافظة على النظافة والتعقيم بشكل مستمر، إضافة إلى تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المعنية من حيث لبس الكمام والتباعد الجسدي في الأماكن العامة ونحوها.

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