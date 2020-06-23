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الجبير يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية

الجبير يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية
http://almnatiq.net/?p=877152
المناطق - واس

تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية السيد ميجيل برجر.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لبحث التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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