باكستان ترحب بقرار إقامة الحج على نطاق محدود

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المناطق - واس

رحبت الحكومة الباكستانية اليوم بقرار المملكة العربية السعودية بشأن إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصاً على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.
وأوضح وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري في بيان رسمي اليوم أن قرار المملكة في هذا الشأن يعد قراراً صائباً ويتوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية.
وقال: إنه بالرغم من كونه قراراً صعباً إلا أنه يهدف إلى ضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.
كما أكد تأييد باكستان لجميع القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل القضاء على انتشار الوباء، منوهاً بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ والحكومة السعودية لم يدخروا جهداً في خدمة الحجاج، وأن باكستان تقدر وتثمن هذه الجهود.

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