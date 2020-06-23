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المنطقة الشرقية

البحرين تدين استهداف مناطق مدنية في المملكة

البحرين تدين استهداف مناطق مدنية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=877162
المناطق - واس

أدانت وزارة خارجية البحرين محاولة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار (المفخخة).
وأشادت وزارة الخارجية ببسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي اعترضت هذه الصواريخ والطائرات قبل أن تصل إلى أهدافها، مشددًة على موقف البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تشكل تهديدا لأمن المنطقة والعالم ككل، داعيًة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والوقوف في وجه هذه الميليشيات التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم الإقليمي.

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