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الهيئة الملكية بالجبيل تصدر تقرير يومي يختص في متابعة التزام المرافق التجارية بتطبيق الاحترازات الصحية

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الهيئة الملكية بالجبيل تصدر تقرير يومي يختص في متابعة التزام المرافق التجارية بتطبيق الاحترازات الصحية

الهيئة الملكية بالجبيل تصدر تقرير يومي يختص في متابعة التزام المرافق التجارية بتطبيق الاحترازات الصحية
http://almnatiq.net/?p=877168
الجبيل الصناعية - المناطق

نشرت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في قطاع الخدمات المساندة تقرير يومي يختص في تطبيق الضوابط والاشتراطات والاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد بالمرافق التجارية في مدينة الجبيل الصناعية وذلك بهدف تقليل مستوى الإصابة بالفايروس عند مزاولة المستفيدين للمرافق التجارية.

حيث قامت الهيئة الملكية بالجبيل بإغلاق ١٠ مرافق تجارية بالمدينة وذلك لمخالفتها للإجراءات الاحترازية وعمل 251 جولة تفتيشية في سبيل التأكد من متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بالشكل الصحيح والمطلوب وذلك بهدف ضمان وسلامة وصول المنتج المقدم للمستفيدين بالمدينة بشكل صحي وآمن.

كما وقامت بالتوازي مع ذلك بإصدار 12 مخالفة تتعلق بتطبيق الاجراءات الاحترازية وتلقي 5 بلاغات تتعلق بمسالة عدم تطبيق التباعد الاجتماعي.

كما ويبلغ عدد المرافق التي يقوم بالإشراف عليها قسم صحة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل إلى 637 مرفق فيما تبلغ عدد المرافق التي تشرف عليها قسم خدمات الأملاك التجارية إلى 666 مرفق تجاري.

الجدير بالذكر أن التقرير يحتوي على إحصائيات بالنسب المئوية موزعة حسب تصنيفات الإغلاقات والمخالفات والبلاغات والجولات التفتيشية حسب تحقيق كل مرفق تجاري للاشتراطات والاجراءات الاحترازية.

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