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أمير منطقة الرياض يطلع على التقارير الميدانية للجان دراسة مقرات سكن العمالة للحد من انتشار فيروس كورونا

أمير منطقة الرياض يطلع على التقارير الميدانية للجان دراسة مقرات سكن العمالة للحد من انتشار فيروس كورونا

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أمير منطقة الرياض يطلع على التقارير الميدانية للجان دراسة مقرات سكن العمالة للحد من انتشار فيروس كورونا

أمير منطقة الرياض يطلع على التقارير الميدانية للجان دراسة مقرات سكن العمالة للحد من انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=877171
المناطق - الرياض

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الميدانية والإحصائيات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لقياس كفاءة وإنتاجية عمل لجان دراسة مقرات سكن العمالة للحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية، والمشكلة في جميع مناطق المملكة، وما تضمنته تلك الإحصائيات من أن اللجان الميدانية المشكلة لتصحيح وضع مقرات سكن العمالة في منطقة الرياض حصلت على أعلى إنتاجية من بين اللجان في المناطق الأخرى، وذلك من حيث عدد الزيارات لمقرات سكن العمالة، مما أسهم بإيجاد أعلى عدد غرف عزل داخل مقرات سكن العمالة مقارنة بالمناطق الأخرى.
وشكر سموه جميع المشاركين في أعمال اللجان بالمنطقة على جهودهم، ووجه سموه اللجان في منطقة الرياض بالاستمرار في القيام بمهامهم.

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