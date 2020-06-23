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الهلال الأحمر بالجوف ينفذ محاضرة عن بُعد لمنسوبيه من الكادر الصحي

الهلال الأحمر بالجوف ينفذ محاضرة عن بُعد لمنسوبيه من الكادر الصحي

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الهلال الأحمر بالجوف ينفذ محاضرة عن بُعد لمنسوبيه من الكادر الصحي

الهلال الأحمر بالجوف ينفذ محاضرة عن بُعد لمنسوبيه من الكادر الصحي
http://almnatiq.net/?p=877187
المناطق - الجوف

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف صباح اليوم الثلاثاء محاضرة عن بُعد لمنسوبيه من الكادر الصحي والذين يعملون بالمراكز الإسعافية والتي كانت عن المحاليل الوريدية .

وأقيمت هذه المحاضرة والتي نفذها مدير إدارة التدريب بفرع الهيئة بمنطقة الجوف المدرب الدكتور مازن سليمان ابو الخير وذلك بتوجيه من سعادة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان .

وتأتي هذه المحاضرة حرصاً من فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة على إطلاع منسوبيه على كل ما يتعلق بتطوير العمل الإسعافي بما يكفل لجميع طالبي الخدمة الإسعافية أفضل الخدمات الطارئة التي يحتاجوها وفي زمن إستجابة قياسي .

الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة هي استمرار لسلسلة محاضرات ستقدم بشكل اسبوعي وفي مهارات مختلفة في مجال الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين لما لذلك من أثر إيجابي على تطوير الكادر الصحي الإسعافي بكل المستجدات الطبية التي تطرأ في مراكز البحوث في المجال الإسعافي .

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