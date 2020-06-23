رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل: قرار المملكة بشأن الحج يتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية

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نوه رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل الشيخ الدكتور عبدالحميد متولي، باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس بالقرار الحكيم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية في إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المسلمين المقيمين داخل المملكة.

وأعرب الدكتور متولي، عن تأييد المجلس الكامل لهذا القرار الذي يتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الأنفس من جهة، وعدم تعطيل النسك كلياً من جهة أخرى.

وقال: إننا إذ نثمن هذه الخطوة الاحترازية، فذلك لعلمنا ويقيننا بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به حكومة المملكة لرعاية زوار بيت الله الحرام، والسهر على خدمتهم، سائلاً الله أن يحفظ المملكة حكومةً وشعباً لما فيه الخير للأمة الإسلامية “.