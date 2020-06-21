عودة الحياة لطبيعتها تفتح أبواب الحدائق العامة والمتنزهات لمرتاديها في حائل

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استقبلت الحدائق العامة في مدينة حائل مرتاديها من الأهالي والزوار من خارج المدينة، وذلك تزامناً مع رفع منع التجول بشكل كامل والسماح بعودة الحياة لطبيعتها تحت شعار ” نعود بحذر” للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” توافد المتنزهين على الحدائق العامة في حذر متقيدين وملتزمين بتطبيقهم للإجراءات الاحترازية التي حددتها “البروتوكولات” الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة، وذلك في تحقيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية والقماشية، وعدم المصافحة، مما يؤكد على الوعي المجتمعي بالالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .