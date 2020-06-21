احدث الأخبار

عودة الحياة لطبيعتها تفتح أبواب الحدائق العامة والمتنزهات لمرتاديها في حائل
منطقة حائل
 الإسكان: الانتهاء من تطوير 3 مخططات في عسير توفر 2189 أرضاً سكنية
الاقتصاد
 رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل: قرار المملكة بشأن الحج يتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالجوف ينفذ محاضرة عن بُعد لمنسوبيه من الكادر الصحي
منطقة الجوف
 أمطار على محافظة رجال ألمع
منطقة عسير
 الجيش الليبي يستهدف رتلا للميليشيات غرب سرت
أبرز المواد
 خارجية العراق: أولى زيارات رئيس الوزراء الخارجية ستكون للرياض وطهران
أبرز المواد
 الجامعة العربية تدعو إثيوبيا لعدم ملء سد النهضة “دون اتفاق”
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يطلع على التقارير الميدانية للجان دراسة مقرات سكن العمالة للحد من انتشار فيروس كورونا
منطقة الرياض
 الهيئة الملكية بالجبيل تصدر تقرير يومي يختص في متابعة التزام المرافق التجارية بتطبيق الاحترازات الصحية
المنطقة الشرقية
 رئيس مجلس الشورى: تقنين حج هذا العام تجسيد لمقاصد الشريعة واهتمام القيادة
أبرز المواد
 البحرين تدين استهداف مناطق مدنية في المملكة
أبرز المواد
عودة الحياة لطبيعتها تفتح أبواب الحدائق العامة والمتنزهات لمرتاديها في حائل

عودة الحياة لطبيعتها تفتح أبواب الحدائق العامة والمتنزهات لمرتاديها في حائل

منطقة حائل
الإسكان: الانتهاء من تطوير 3 مخططات في عسير توفر 2189 أرضاً سكنية

الإسكان: الانتهاء من تطوير 3 مخططات في عسير توفر 2189 أرضاً سكنية

الاقتصاد
رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل: قرار المملكة بشأن الحج يتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية

رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل: قرار المملكة بشأن الحج يتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية

أبرز المواد
الهلال الأحمر بالجوف ينفذ محاضرة عن بُعد لمنسوبيه من الكادر الصحي

الهلال الأحمر بالجوف ينفذ محاضرة عن بُعد لمنسوبيه من الكادر الصحي

منطقة الجوف

عودة الحياة لطبيعتها تفتح أبواب الحدائق العامة والمتنزهات لمرتاديها في حائل

عودة الحياة لطبيعتها تفتح أبواب الحدائق العامة والمتنزهات لمرتاديها في حائل
http://almnatiq.net/?p=877196
المناطق - واس

استقبلت الحدائق العامة في مدينة حائل مرتاديها من الأهالي والزوار من خارج المدينة، وذلك تزامناً مع رفع منع التجول بشكل كامل والسماح بعودة الحياة لطبيعتها تحت شعار ” نعود بحذر” للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” توافد المتنزهين على الحدائق العامة في حذر متقيدين وملتزمين بتطبيقهم للإجراءات الاحترازية التي حددتها “البروتوكولات” الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة، وذلك في تحقيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية والقماشية، وعدم المصافحة، مما يؤكد على الوعي المجتمعي بالالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .

روابط ذات صلة

الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ينوه بالتوجيهات الحكيمة للقيادة خلال جائحة كورونا

الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ينوه بالتوجيهات الحكيمة للقيادة خلال جائحة كورونا
تعليم حائل يدشن مشروع تركيب أنظمة المراقبة للمدارس الحكومية

تعليم حائل يدشن مشروع تركيب أنظمة المراقبة للمدارس الحكومية
جامعة حائل : قبول 3414 متقدمًا ومتقدمةً مبدئيًا على برامج الدراسات ‏العليا

جامعة حائل : قبول 3414 متقدمًا ومتقدمةً مبدئيًا على برامج الدراسات ‏العليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*