جامعة حفر الباطن تنشئ وحدة السعادة الجامعية لترسيخ قيم ومفاهيم علم النفس الإيجابي

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بقرار من معالي رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني تم إنشاء وحدة السعادة الجامعية بعمادة شؤون الطلاب، بهدف ترسيخ قيم ومفاهيم السعادة والطاقة الإيجابية لدى طلبة الجامعة بما يحقق استقرارهم النفسي والاجتماعي ويحقق لهم التكيف مع الحياة الجامعية في بيئة جامعية مناسبة للإبداع والتميز بما يسهم في تحقيق معدلات دراسية عالية وخلق أجواء من الفرح والتفاؤل تعزز ولاء الطلبة للجامعة وتحسن علاقاتهم بمجتمعها بما يجعلهم أكثر تسامحا وسعادة وإيجابية.

وتأتي هذه الخطوة التنظيمية النوعية كما أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبد الله بن محمد العامري في ظل الاهتمام الذي يوليه معالي رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات لتحقيق الرؤية الطموحة بأن تكون جامعة حفر الباطن رائدة ومتميزة وبيئة جاذبة تحقق الحياة الجامعية السعيدة لطلابها وطالباتها، من جانب آخر تتمثل رسالة وحدة السعادة الجامعية كما أوضح عميد شؤون الطلاب في بناء ثقافة إيجابية وتطبيق مفاهيم علم النفس الإيجابي من خلال تنمية مهارات التفاؤل والأمل وبناء الصداقات والتفاعل الاجتماعي بما يحقق السعادة والرضا عن الجوانب الأكاديمية في الجامعة، والحياة الشخصية، والأسرية، والعلاقات الاجتماعية. وتتولى الوحدة مهام استشارية وتدريبية مثل تقديم الاستشارات الأكاديمية للطلاب للتكيف مع الحياة الجامعية بما يحقق السعادة والإيجابية. وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل التي تعزز قيم ومهارات السعادة وتسهم في شحذ الطاقة الإيجابية وتعزيز مشاعر الابتهاج واطمئنان النفس والسرور لدى طلبة الجامعة.

هذا وتعتبر وحدة السعادة الجامعية بجامعة حفر الباطن أول وحدة على مستوى الجامعات السعودية تهدف لتطبيق مفاهيم السعادة والطاقة الإيجابية في البيئة الجامعية وتشمل مجالات الطاقة الإيجابية، والأنشطة الترويحية، والعلاقات الاجتماعية، والتعبير عن المشاعر، والتعلم والتدريب، والتكيف مع الحياة الجامعية، والاستشارات، والبيئة الجامعية السعيدة، والصحة والرياضة، وسمات الشخصية الإيجابية، و مقاييس ومؤشرات السعادة، والذكاء الانفعالي، والموهبة والإبداع، والتغيير الإيجابي.