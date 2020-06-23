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تسجيل أكثر من 223 ألف طالب وطالبة من المستجدين في نظام نور.. و139 ألف طلب قيد الإجراء

تسجيل أكثر من 223 ألف طالب وطالبة من المستجدين في نظام نور.. و139 ألف طلب قيد الإجراء
http://almnatiq.net/?p=877223
المناطق - واس

شهدت عمليات الدخول على نظام نور خلال الـ 24 ساعة الماضية زيادة في أعداد الطلبة والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية، وفق خطة زمنية للتسجيل أعدتها وزارة التعليم لتسجيل الطـــلاب الســـعوديين، وغير السعوديين، وتســـجيل مَـــنْ أمهاتهم ســـعوديات من آباء غير ســـعوديين في المدارس الحكومية، وفـــي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة، والمدارس الأهلية.
وفي أحدث إحصائية؛ بلغ إجمالي المسجلين من الذكور والإناث (223.744) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد من قيدوا في سجلات الصف الأول من المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية والأهلية (84.149) طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبات قيد الإجراء على النظام (139.595) طلباً.
وأوضحت وزارة التعليم أنّ عدد الشواغر المتاحة للتسجيل خلال العام الدراسي المقبل 1442هـ بلغ 588,094 مقعداً دراسياً في مدارس التعليم الحكومي والأهلي.
وانطلاقاً من مسؤوليتها في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد؛ مكنت التعليم أولياء أمور الطلاب والطالبات من رفع جميع المستندات والوثائق عبر النظام الإلكتروني “نور”، دون استمارة الكشف الطبي، وذلك بهدف عدم تعريض الأطفال لمخاطر الإصابة بالفيروس نتيجة دخول المراكز الصحية.
ونصت ضوابط القبول بالصف الأول الابتدائي على أن يكون الطالب قد أتم مع بداية العام الدراسي 6 سنوات أو أقل من 6 سنوات بـ 90 يوماً، كما اشترطت الوزارة للالتحاق المبكر لمن تقل أعمارهم عن (6) سنوات بـ 180 يوماً أن يكون الطفل قد التحق بمرحلة رياض الأطفال فصلين دراسيين مع توصية معتمدة من معلمة الروضة متضمنةً قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

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