(التجارة) تدعو الشركات والمؤسسات لإضافة بيانات متاجرها الإلكترونية إلى سجلاتها التجارية

المناطق - الرياض

دعت وزارة التجارة عموم الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة التجارة الإلكترونية إلى إضافة بيانات متاجرها الإلكترونية عبر خدمة تحديث بيانات السجلات التجارية عبر الرابط: e.mci.gov.sa وذلك تطبيقاً لما نص عليه نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وتسهم إضافة بيانات المتاجر الالكترونية في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشات الممارسة لنشاط التجارة الالكترونية بنظام التجارة الالكترونية.

وتواصل وزارة التجارة ومجلس التجارة الإلكترونية السعي لتسهيل أعمال المتاجر الإلكترونية وتوثيق أنشطتها بما يسهم في تحسين أداء القطاع وضمان المصداقية والشفافية في تعاملاتها وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.