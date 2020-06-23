موارد الرياض يواصل حملات التعقيم والتطهير في مقره

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نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية صباح اليوم الحملة الثانية من حملات التعقيم والتطهير التي اطلقها الفرع بالتزامن مع عودة موظفيه للعمل والتي اشتملت على تعقيم كافة مرافق المبنى والإدارات والمكاتب والأجهزة والأسطح والساحات إلى جانب توزيع المنشورات التوعوية والإرشادية وتوفير متطلبات الوقاية مثل المعقمات والكمامات .

تأتي هذه الحملات التي نُفذت للمشاركة في الحملة الوطنية “كلنا مسؤول” وبالتعاون مع شركة “النظافة الفريدة” وفريق “كلنا وطن” ضمن حزمة من التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية التي اعتمدها الفرع مؤخراً التزاماً بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها الدولة داخل مقرات العمل لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد و الحد من انتشاره ومن هذه الإجراءات تخصيص نقاط فحص درجة حرارة الموظفين والمراجعين قبل الدخول الى المبنى وتطبيق ضوابط الصحة والسلامة بالإضافة إلى تثبيت اللافتات التوعوية والشاشات المرئية وتوفير المعقمات داخل المكاتب وتنظيم مسارات الدخول والخروج وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات داخل ادارات ومرافق المبنى .