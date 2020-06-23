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بدء تنفيذ اتفاقية التشجير بين فرع وزارة البيئة وفرع الإسكان بمنطقة جازان بزراعة (10000) شتلة بمشروع ضاحية الملك عبدالله..

بدء تنفيذ اتفاقية التشجير بين فرع وزارة البيئة وفرع الإسكان بمنطقة جازان بزراعة (10000) شتلة بمشروع ضاحية الملك عبدالله..

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برعاية كريمة من سمو أمير منطقة جازان

بدء تنفيذ اتفاقية التشجير بين فرع وزارة البيئة وفرع الإسكان بمنطقة جازان بزراعة (10000) شتلة بمشروع ضاحية الملك عبدالله..

بدء تنفيذ اتفاقية التشجير بين فرع وزارة البيئة وفرع الإسكان بمنطقة جازان بزراعة (10000) شتلة بمشروع ضاحية الملك عبدالله..
http://almnatiq.net/?p=877239
المناطق - فضة عطيف

إنطلقت اليوم أعمال التشجير بمنطقة جازان وذلك ضمن الإتفاقية التي عقدت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
أمير منطقة جازان ، بين كل من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان.
وجاءت المرحلة الأولى من الإتفاقية بزراعة (10000) شتلة على عدة مراحل بمشروع ضاحية الملك عبدالله الفلل الجاهزة من أصل (300000) شتلة شملتها الإتفاقية ، وذلك بالتعاون مع وحدة التطوع بفرع وزارة الإسكان بجازان، لرفع كفاءة جودة الحياة ومقاومة التصحر ووقف زحف الأتربة وتنمية الغطاء النباتي وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء وتجميل المواقع السكنية .
وتسعى الإتفاقية الى توحيد الجهود بين الوزارتين وتحقيق التكامل بما يعود بالنفع والفائدة على المستفيدين ورفع إسهامات التعاون بين الجهات الحكومية في دعم وتطوير عجلة النمو والتقدم ومضاهات أفضل النماذج الحضارية للمدن النموذجية على المستوى العمراني والصحي والتنظمي.
ويأتي ذلك تعزيز لأستقرار ورفاهية الأسر السعودية من خلال توفير كافة سبل العيش الكريم بما ينعكس إيجابياً على المستفيدين وتحقيق أفضل البيئات السكنية المتكاملة.

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