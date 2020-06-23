الاتفاق يواصل تدريباته ويخصص 4 غرف للاحترازات الوقائية

المناطق - محمود القاضي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالله الدبل بالدمام، تحضيراً لاستكمال بقية الجولات الثمانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019/2020.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد شهد انتظام كل من محمد الكويكبي وعبدالله الخطيب للمجموعة، فيما واصل حامد الغامدي برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي، واشتمل المران على تدريبات لياقية بشكل فردي وثنائي بالكرة مع مراعاة التباعد الصحي، وبعد ذلك طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على ثلث الملعب على 4 أبواب صغيرة.

وفي سياق متصل وتطبيقاً للتدابير الاحترازية من بروتوكول وزارة الرياضة، قسمت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق اللاعبين على 4 غرف لتبديل الملابس لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي وتعزيزاً لصحة وسلامة اللاعبين.