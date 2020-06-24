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الدوري الإيطالي.. نابولي يحقق عودة ناجحة ويهزم هيلاس فيرونا

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الدوري الإيطالي.. نابولي يحقق عودة ناجحة ويهزم هيلاس فيرونا

الدوري الإيطالي.. نابولي يحقق عودة ناجحة ويهزم هيلاس فيرونا
http://almnatiq.net/?p=877254
المناطق - الرياض

تغلب نابولي على مضيفه هيلاس فيرونا 2-0، اليوم الثلاثاء في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.
واستفاد نابولي من الدفعة المعنوية التي اكتسبها من تتويجه يوم الأربعاء الماضي بلقب كأس إيطاليا، على حساب يوفنتوس، وحسم مباراة اليوم خارج ملعبه بهدفين نظيفين سجلهما أركاديوز ميليك وهيرفينج لوزانو في الدقيقتين 38 – 90 .
ورفع نابولي رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 38 نقطة في المركز الثامن.

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