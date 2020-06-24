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وزارة الرياضة تُطلق مبادرة Fit_Link عبر منصاتها الرقمية

وزارة الرياضة تُطلق مبادرة Fit_Link عبر منصاتها الرقمية

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وزارة الرياضة تُطلق مبادرة Fit_Link عبر منصاتها الرقمية

وزارة الرياضة تُطلق مبادرة Fit_Link عبر منصاتها الرقمية
http://almnatiq.net/?p=877256
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة الرياضة اليوم مُبادرة جديدة بعنوان “Fit_Link” تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع لممارسة عدد من التمارين الرياضية عبر منصات رقمية من شأنها إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية رقميًا مع مدربين محترفين، وبشكل خاص للفئات التي لا يفضل خروجها للصالات والمراكز الرياضية كصغار وكبار السن في الفترة الراهنة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قد وجَّه بضرورة استمرار تقديم الحصص التدريبية والتعليمية والتحفيزية لممارسة الرياضة عبر جميع الوسائل المتاحة.
وتتضمن المبادرة بث حصص تدريبية يومية على حسابات وزارة الرياضة في منصتي يوتيوب و انستغرام بالتعاون مع مراكز وقت اللياقة الرياضية، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من جميع شرائح المجتمع لممارسة تمارين عامة والتواصل مع مدربين محترفين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث يُقدم لهم المدربون إرشادات وتمارين عامة يومية ترشدهم لممارسة الرياضة الصحيحة.
ومن المقرر أن يتم عقد حصتين تدريبيتين مع مدربين مختصين يوميًا ، الأولى عند الساعة الخامسة عصراً على منصة يوتيوب، والحصة الثانية عند الساعة التاسعة مساءً على منصة انستغرام، كما سيتم إعلان جميع تفاصيل المبادرة عبر هاشتاق المبادرة #Fit_Link.

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