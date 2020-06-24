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فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق مدنية بالمملكة

فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق مدنية بالمملكة

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فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق مدنية بالمملكة

فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق مدنية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=877257
المناطق - الرياض

أدانت الجمهورية الفرنسية الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم إلى أن الهجمات التي استهدفت عمداً المناطق المدنية تشكل هجوماً جديداً على أمن المملكة واستقرار المنطقة.
وأضافت أن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن، مجددةً دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

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