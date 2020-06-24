بطولة فرنسا.. الأندية تؤيد قرار الرابطة رفض مشاركة 22 فريقًا الموسم المقبل

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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أن الأندية أيَّدت خلال جمعية عمومية اليوم الثلاثاء، قرارها بالإبقاء على مشاركة 20 فريقًا الموسم المقبل، مؤكدة هبوط أميان وتولوز اللذين كان يأملان في زيادة عدد الأندية إلى 22.

وكانت الرابطة رفضت يوم الجمعة الماضي مشاركة 22 فريقا بدلًا من 20 في منافسات الدرجة الأولى لموسم 2020-2021م.

وأوضحت الرابطة أنه “تم اعتماد الحفاظ على الصيغة الحالية بمشاركة 20 فريقًا بنسبة 74%، من الأصوات التي أدلت بها الجمعية العمومية والتي شملت جميع الأندية وكذلك اللاعبين والمدربين.