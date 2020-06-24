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شجر الخزم .. “البيئة” تحددها نوعاً نادراً من الأشجار وتدعو للمحافظة عليها

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شجر الخزم .. “البيئة” تحددها نوعاً نادراً من الأشجار وتدعو للمحافظة عليها

شجر الخزم .. “البيئة” تحددها نوعاً نادراً من الأشجار وتدعو للمحافظة عليها
http://almnatiq.net/?p=877276
المناطق - الرياض

حدد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف نوعًا نادراً من الأشجار التي تعرف باسم شجر الخزم أو الأخوين أو دم الأخوين التي لها قيمة جمالية وطبية وتاريخ موغل في القدم ومهددة بالانقراض وتنبت في سلسلة جبال السروات ولأهمية هذا النوع من الأشجار وندرتها حرص المسؤولون في مكتب الوزارة بالطائف على تحديد موقعها والتعريف بها والمحافظة عليها حيث تقع بقرى العيلة جنوب الطائف.
وسيعمل الخبراء والمتخصصون بالوزارة على إكثارها في مشاتل الوزارة بالطائف وقد وضعت لوحة تعريفية في موقع وجود هذه الأشجار النادرة من خلال التعريف بأهميتها والدعوة إلى المحافظة عليها ، كما نفذت زيارات لبعض المزارع النموذجية بالمنطقة التي تهتم بزارعة الرمان واستمع الجميع لطلبات أهل المنطقة وتذليل الصعوبات لهم .
وختم اللقاء مدير المكتب المهندس هاني القاضي بحث المزارعين وأهل المنطقة الموجودين بالمحافظة على هذه الأشجار النادرة والسعي إلى إكثارها ،وأن المكتب مستعد للوقوف معهم لتذليل الصعوبات وزيادة الرقعة الزراعية بالمنطقة والاستفادة من الدعم المقدم للمزارعين ومربي المواشي من الوزارة ، ومنه برنامج “ريف” الذي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من متخصصي تربية النحل، ومنتجي
البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم.
وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة على تطوير الزراعة والتنمية الريفية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من المميزات النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

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