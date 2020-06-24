ترمب مغرداً: عار ألا يفعل الكونغرس شيئا بشأن المجرمين الذين يحرقون العلم الأمريكي

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه من العار ألا يفعل الكونغرس شيئا بشأن المجرمين الذين يحرقون العلم الأميركي

وطالب الرئيس الأميركي، في تغريدة على حستبه في “تويتر”، الكونغرس بأن يتحرك فوراً لوقف جريمة إحراق العلم الأميركي

وكا ترمب حذر من أن جرائم تخريب التماثيل والرموز الوطنية عقابها يصل إلى 10 سنوات في السجن بموجب قانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى. وتوجه للمخربين بالقول: “احذروا!” وذلك من خلال تغريدة على “تويتر”

وعلى مدى الأيام الماضية، انتقد الرئيس الأميركي التعدي على التماثيل التاريخية في البلاد، من قبل من وصفهم بالبلطجية والرعاع، لا سيما بعد أن أظهرت مقاطع مصورة مجموعات من المحتجين يشوهون عددا من التماثيل أو يعمدون إلى تحطيمها