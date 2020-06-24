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أمانة جازان لصالونات الحلاقة.. الإغلاق بانتظار مخالفي التعليمات

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أمانة جازان لصالونات الحلاقة.. الإغلاق بانتظار مخالفي التعليمات

أمانة جازان لصالونات الحلاقة.. الإغلاق بانتظار مخالفي التعليمات
http://almnatiq.net/?p=877283
المناطق_جازان

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز السهي 24 جولة تفتيشية ورقابية على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي بالمركز والقرى التابعة له للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك بعد السماح لها بإعادة نشاطها.

وأوضح رئيس البلدية عبدالله حمد عواف أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائية.

مؤكدا أن البلدية مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من تقيدها بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.

وشدد العواف على أن البلدية ستقوم فوراً بإغلاق كل محل يخالف التعليمات، أو يتساهل في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتدابير الرامية للحد من انتشار الفيروس.

داعيا الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

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