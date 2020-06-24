بعد إفشائه أسراره.. ترامب يقترح فرض عقوبة قاسية على بولتون

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عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنه يجب إدانة مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، ورميه في السجن ومصادرة أمواله، بسبب إفشائه معلومات سرية عنه وعن إدارته في كتابه.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر” الليلة الماضية: “جون بولتون لقيط يفترض أن يكون في السجن”.

وبحسب الرئيس الذي كان من أفضل أصدقائه، “يجب مصادرة أمواله (بولتون) لتوزيعه معلومات سرية للغاية من أجل الربح”.

وفي الوقت نفسه، وفي تغريدة أخرى، أشار ترامب إلى أن ما كتبه بولتون في الكتاب هو “رأيه الخاص”، ووصف مستشاره السابق بأنه “غبي حقا”.

وكتب بولتون مذكرات عن عمله في البيت الأبيض في إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، تحت عنوان “الغرفة التي جرى فيها هذا. مذكرات من البيت الأبيض” حيث قدم الرئيس بصورة سلبية للغاية.

وتضمن الكتاب الذي صدر أمس، اعترافات كثيرة من شأنها إلحاق ضربة انتخابية موجعة بترامب، الذي أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي العام الماضي، بعد 18 شهرا من تعيينه.

وحاولت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي حظر بيع كتاب بولتون من خلال المحكمة، مدعية أنه كشف عن معلومات سرية فيه. إلا أن القاضي لم يحظر بيع المذكرات، لكنه وافق على أن بولتون انتهك إجراء تنسيق المخطوطة مع السلطات، بعد أن قدمها إلى الصحافة مسبقا، واعترف بأنه يمكن أن يكشف عن معلومات سرية.