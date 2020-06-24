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حالات إصابة جماعية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

حالات إصابة جماعية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=877298
المناطق_وكالات

سجلت كوريا الجنوبية 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) وسط انتشار حالات الإصابة الجماعية وزيادة الحالات القادمة من الخارج.

وأفادت سلطات الصحة اليوم أن الإبلاغ عن تسجيل الحالات الأخيرة يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و535 إصابة، مضيفة أنه من بين الـ 51 حالة الجديدة، كانت هناك 31 حالة لانتقال العدوى محليا، و20 حالة قادمة من خارج البلاد.

وشهدت 11 من بين إجمالي 17 مدينة أو إقليما في جميع أنحاء البلاد حالات الإصابة الجديدة لانتقال العدوى محليا أو القادمة من الخارج، فيما بقي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد دون تغيير عند 281 حالة.

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