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الرياض تتصدر وفيات الأخطاء الطبية

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الرياض تتصدر وفيات الأخطاء الطبية

الرياض تتصدر وفيات الأخطاء الطبية
http://almnatiq.net/?p=877304
المناطق_الرياض

كشفت إحصائية لوزارة الصحة عن إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية التي أصدرتها الهيئات الصحية الشرعية خلال عام 2019. وبلغت 660 قراراً ما يعادل 55 قراراً شهرياً، كما أشارت إحصائية وزارة الصحة، إلى أن قرارات الإدانة بلغت 308 قرارات بنسبة 47 %، بينما بلغت قرارات عدم الإدانة 352 قراراً بنسبة 53 %

وتصدرت الرياض بـ 138 قراراً بنسبة 20.9 % من إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية في جميع مناطق المملكة منها 56 قرار إدانة و82 قرارا بعدم الإدانة

وتلتها جدة بـ93 قراراً بنسبة 14.1 %، بلغت منها قرارات الإدانة 48 قراراً وعدم الإدانة 45 قرارا، ثم الشرقية بـ 90 قرارا بنسبة 13.6 % منها 44 قرار إدانة و46 قرارا بعدم الإدانة

وحلت عسير رابعاً بـ66 قرارا بنسبة 10 %، منها 27 قرار إدانة و39 قرارا بعدم الإدان

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