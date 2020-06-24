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مكة.. 13 صالون حلاقة خالفت البروتوكولات الاحترازية فأُغلقت

مكة.. 13 صالون حلاقة خالفت البروتوكولات الاحترازية فأُغلقت
http://almnatiq.net/?p=877315
المناطق_مكة

أسفرت جولات رقابية قامت بها أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية عن إغلاق (13) صالون حلاقة رجالية لمخالفتها بروتوكولات فيروس كورونا

واستهدفت الجولة 86 صالون حلاقة رجالية خلال يومين، بهدف التأكد من تطبيقها البروتوكولات التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على (25) صالون حلاقة بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية

وأكد رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الهدف من هذه الحملات المكثفة، هو ضمان عدم انتقال الأمراض المعدية ورفع الكفاءة الصحية، وذلك بمتابعة العاملين في صوالين الحلاقة بصورة مستمرة واستخدام أدوات صحية ذات الاستخدام الواحد

ونوّه “مكاوي” بأن الأمانة لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب لوائح المخالفات والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص الصحة العامة، وتأمل من المواطنين والمقيمين التكاتف معها في الإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو صالون تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية، وذلك بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940

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