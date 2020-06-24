4 دول خليجية تعمل على إطلاق عملة موحدة

قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، خليفة العبري، إن 4 دول في مجلس النقد الخليجي، تعمل على إطلاق عملة خليجية موحدة خلال السنوات القادمة

وأوضح العبري أن هذه الدول تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملة خليجية موحدة، والاتفاق على المتطلبات الفنية والمالية المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية لاستكمال إنشاء العملة، مشيراً وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم إلى أنه من الصعب تحديد تاريخ معين للانتهاء من مواءمة هذه الظروف وإطلاق العملة الموحدة

وأكد خلال جلسة التكامل الاقتصادي الخليجي الافتراضية، أن العالم بعد جائحة كورونا يختلف عما قبلها، فهناك أزمة عالمية أثرت على جميع دول العالم دون استثناء، لكن دول مجلس التعاون من بداية الجائحة نسقت وتعاونت فيما بينها بشكل كبير، وكانت سبّاقة في اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمنع تفشي الفيروس

وأضاف أن المجلس يعمل في الوقت الحالي على تأسيس منظومة متكاملة للأمن الغذائي والمائي، وأيضا الدوائي والصحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المقرر الاتفاق على آليات واضحة بشأنها خلال الفترة القادمة