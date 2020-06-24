شاهد.. مواطن يتغنى بجمال السعودية في قصيدة شعرية: في ربوع بلادي الغالية مانيب ضيف ما يبي لا مسدس ولا محزم رصاص

المناطق - الرياض

بقصيدة شعرية، تغنى مواطن لم تستدل على هويته، بجمال السعودية وربوعها، وهو ما اتضح بشكل جلي في الأيام الراهنة في ظل أزمة كورونا.

وبحسب مقطع فيديو للشاعر الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، فإنه في الفترة الراهنة، يستكشف الشخص جمال بلاده حبث لا رحلات إلى لندن أو المالديف، ليظهر له ما لم يكتشفه في الفترات الماضية.

وقال الشاعر:

في ربوع بلادي الغاليه .. مانيب ضيف

ما يبي لا مسدس .. ولا محزم رصاااص

كني بس مسافر من حلبان اليا عفيف

والا انا هالحين من سودة ابها لـ النماص

وتسعى وزارة السياحة لاستكمال مهمتها نحو تحويل السياحة إلى قطاع اقتصادي يسهم بفعالية متزايدة في الناتج القومي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، بعائدات تصل إلى 10%، وتوفير ما يصل إلى 1.6 مليون وظيفة في عام 2030.

وباتت السياحة تلقى دعماً متزايداً من الحكومة السعودية التي تعمل حاليا على تنفيذ عمليات تطوير شاملة لمنظومة القطاع السياحي، تشمل عددا من المشاريع الكبرى، وتحديث وتطوير البنية التحتية، وتأهيل المواقع السياحية والتراثية، والارتقاء بقطاع الإيواء ووكالات السفر والخدمات السياحية، وتطوير الأنشطة والفعاليات في المواقع السياحية، فضلاً عن تنمية الموارد البشرية السياحية.