احدث الأخبار

شاهد.. مواطن يتغنى بجمال السعودية في قصيدة شعرية: في ربوع بلادي الغالية مانيب ضيف ما يبي لا مسدس ولا محزم رصاص
أبرز المواد
 شاهد.. أعمال الحزمة الأولى من مشاريع التشجير ضمن برنامج الرياض الخضراء
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع بنسبة 2.89%
أبرز المواد
 “البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني
أبرز المواد
 الذهب يرتفع بنسبة 0.64%
أبرز المواد
 4 دول خليجية تعمل على إطلاق عملة موحدة
أبرز المواد
 عقيلة صالح: التدخل المصري سيكون شرعي وبناء على تفويض الشعب الليبي
أبرز المواد
 صيف أحد رفيدة يبدأ اليوم وتوافد كبير على منتزه الحبلة
أبرز المواد
 الإمارات تستعد لإطلاق “مسبار الأمل” في مهمته الفضائية التاريخية
أبرز المواد
 بعد إفشائه أسراره.. ترامب يقترح فرض عقوبة قاسية على بولتون
أبرز المواد
 مكة.. 13 صالون حلاقة خالفت البروتوكولات الاحترازية فأُغلقت
أبرز المواد
شاهد.. مواطن يتغنى بجمال السعودية في قصيدة شعرية: في ربوع بلادي الغالية مانيب ضيف ما يبي لا مسدس ولا محزم رصاص

شاهد.. مواطن يتغنى بجمال السعودية في قصيدة شعرية: في ربوع بلادي الغالية مانيب ضيف ما يبي لا مسدس ولا محزم رصاص

أبرز المواد
شاهد.. أعمال الحزمة الأولى من مشاريع التشجير ضمن برنامج الرياض الخضراء

شاهد.. أعمال الحزمة الأولى من مشاريع التشجير ضمن برنامج الرياض الخضراء

أبرز المواد
أسعار النفط ترتفع بنسبة 2.89%

أسعار النفط ترتفع بنسبة 2.89%

أبرز المواد
“البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل

“البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل

أبرز المواد

شاهد.. مواطن يتغنى بجمال السعودية في قصيدة شعرية: في ربوع بلادي الغالية مانيب ضيف ما يبي لا مسدس ولا محزم رصاص

شاهد.. مواطن يتغنى بجمال السعودية في قصيدة شعرية: في ربوع بلادي الغالية مانيب ضيف ما يبي لا مسدس ولا محزم رصاص
http://almnatiq.net/?p=877355
المناطق - الرياض

بقصيدة شعرية، تغنى مواطن لم تستدل على هويته، بجمال السعودية وربوعها، وهو ما اتضح بشكل جلي في الأيام الراهنة في ظل أزمة كورونا.

وبحسب مقطع فيديو للشاعر الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، فإنه في الفترة الراهنة، يستكشف الشخص جمال بلاده حبث لا رحلات إلى لندن أو المالديف، ليظهر له ما لم يكتشفه في الفترات الماضية.

وقال الشاعر:

في ربوع بلادي الغاليه .. مانيب ضيف
ما يبي لا مسدس .. ولا محزم رصاااص

كني بس مسافر من حلبان اليا عفيف
والا انا هالحين من سودة ابها لـ النماص

وتسعى وزارة السياحة لاستكمال مهمتها نحو تحويل السياحة إلى قطاع اقتصادي يسهم بفعالية متزايدة في الناتج القومي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، بعائدات تصل إلى 10%، وتوفير ما يصل إلى 1.6 مليون وظيفة في عام 2030.

وباتت السياحة تلقى دعماً متزايداً من الحكومة السعودية التي تعمل حاليا على تنفيذ عمليات تطوير شاملة لمنظومة القطاع السياحي، تشمل عددا من المشاريع الكبرى، وتحديث وتطوير البنية التحتية، وتأهيل المواقع السياحية والتراثية، والارتقاء بقطاع الإيواء ووكالات السفر والخدمات السياحية، وتطوير الأنشطة والفعاليات في المواقع السياحية، فضلاً عن تنمية الموارد البشرية السياحية.

روابط ذات صلة

شاهد.. أعمال الحزمة الأولى من مشاريع التشجير ضمن برنامج الرياض الخضراء

شاهد.. أعمال الحزمة الأولى من مشاريع التشجير ضمن برنامج الرياض الخضراء
أسعار النفط ترتفع بنسبة 2.89%

أسعار النفط ترتفع بنسبة 2.89%
“البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل

“البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*