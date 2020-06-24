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على أنقاض غزة الغارقة بالموت.. هنية وخالد مشعل يستغلون المال العام للإثراء

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http://almnatiq.net/?p=877364
المناطق-يوسف المطيري

تخفي الدعاية الحمساوية الاخوانية أن قادة حماس استغلوا تواجدهم في قطاع غزة المحاصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي لإيجاد المزيد من المصداقية لدورها كحامي الفلسطينيين ومن يدافع عنهم وهم في الحقيقة حلفاء لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وليس هذا فحسب بل أن قادة حماس استغلوا وضعهم في غزة لتكوين أرصدة مالية ضخمة تتجاوز المليارات من الدولارات من التبرعات التي تقدم للشعب الفلسطيني التي تحول مباشرة لأرصدة وعقارات في تركيا وقطر.
وقد نشرت وسائل إعلام غربية تقارير عن ثراء قادة حماس اعتبرتهم” ملوك المال الجدد” في العالم العربي، وحسب التقارير فإن إن موسى أبو مرزوق، الرجل الثاني في الحركة، يعد اليوم أحد أصحاب المليارات في “حماس”، بثروة تتراوح بين 2-3 مليارات دولار.
ويقف إلى جانب أبو مرزوق على رأس القائمة، وفق التقارير خالد مشعل، حيث يُقدّر أن الاخير يملك اليوم 2.6 مليار دولار، لكن الأرقام التي يتحدث عنها المحللون العرب أكبر من ذلك كثيرًا، وتتراوح بين 2-5 مليار دولار تُستثمر في البنوك تركية وقطرية وعربية.
أما رئيس حكومة حماس، إسماعيل هنية، فصعب على بعض المراقبين تقييم ثرواته وذلك أن هنية أغلب أمواله باسم صهره نبيل، وباسم أبنائه وبناته، ولكنها لا تقل بلا شك عن صاحبية أبو مرزوق ومشعل.
ويأتي رابع مليارديرية حماس فهو أيمن طه الذي كان مسؤول التنسيق بين الجهات الخارجية وحركة حماس الإرهابية، الذي حسبما يقول خبراء أنه “كان فقيرًا بائسًا من مخيّم “البرج” للاجئين، لكنه بنى مؤخرًا بيتًا في مركز القطاع تجاوزت قيمته مليون دولار.
أما بقية قادة حماس الإرهابية فحسب التقارير فإنهم أبقوا ثرواتهم قيد السرية واحتفظوا بأصولهم خارج غزة، وصوروا للشعب الفلسطيني أنهم يعيشون في زهد وفقر.
ومع ذكر كل ما سبق فقد أشارت التقارير الى ان ظاهرة ‘اختلاس الاموال للشعب الفلسطيني ودعم عائلات الاسرى والمحررين, قد تجاوزت كل الحدود وانه آن الأوان لوضع حد لهذه التجاوزات التي تحمل بين طياتها مستقبلاً قاتماً لحماس.

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