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كاميرات حرارية لمراقبة درجة حرارة المستفيدين بمسلخ أمانة القصيم

كاميرات حرارية لمراقبة درجة حرارة المستفيدين بمسلخ أمانة القصيم

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كاميرات حرارية لمراقبة درجة حرارة المستفيدين بمسلخ أمانة القصيم

كاميرات حرارية لمراقبة درجة حرارة المستفيدين بمسلخ أمانة القصيم
http://almnatiq.net/?p=877376
المناطق / بريدة

تراقب أمانة منطقة القصيم درجة حرارة المستفيدين والعاملين في المسلخ النموذجي بمدينة الأنعام في بريدة بواسطة كاميرات حرارية حديثة تظهر نتائجها بشكل لحظي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة العاملين والمستفيدين.
ومن ضمن الإجراءات الاحترازية التي يعمل عليها مسلخ بريدة النموذجي ، لبس الغطاء البلاستيكي للجزارين وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم المتواصلة لكافة مرافق المسلخ.
وكانت أمانة منطقة القصيم قد أطلقت في وقت سابق مبادرة جديدة تقدم خدمة شراء واستلام الذبائح من المستفيدين عن بعد ،ودون الحاجة لزيارة المسلخ ، وذلك باستخدام تطبيق «واتساب»، لتقديم خدمات الذبح والتوصيل للمنازل من قِبل مسلخ مدينة بريدة النموذجي مع خدمة تقطيع اللحوم حسب رغبة العميل ، وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع الشركة الأهلية لتشغيل وصيانة المسالخ بهدف تسهيل الخدمة للمستفيدين، وتقليل التواجد في المسلخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس (كورونا) وتستقبل أمانة القصيم الطلبات عبر الرقم (٠٥٥١٦٧٧٤٩٩)

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