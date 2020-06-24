مدير تعليم عنيزة يطمئن على مراحل الاستعداد للعام الدراسي المقبل

قام سعادة مدير التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، صباح أمس الثلاثاء ، بزيارة تفقدية لعدد من المدارس التي تمت استعادتها من الشؤون البلدية بعد الاستفادة منها في جهود القطاع الصحي والبلدي في محاربة الوسائل المؤدية لانتشار فيروس كورونا، حيث اطمأن خلال الزيارة جاهزية هذه المدارس وتعقيمها وتهيئتها لاستقبال الطلبة والطواقم التعليمية والإدارية مع انطلاق العام الدراسي القادم بإذن الله.

كما زار سعادته يرافقه عدد من قيادات التعليم بالمحافظة، مستودعات التعليم للاطمئنان على المسارات العملية لاستلام المقررات الدراسية الجديدة والتي يقوم عليها عدد من الجهات المختصة في الإدارة لترتيب عملية وصولها المبكر ليد المعلمين والمعلمات وطلبة التعليم العام، وذلك لضمان تحقيق انطلاقة تعليمية مواكبة لما يقدم من دعم مستمر لجهود التعليم قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، واهتمام وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بكافة مكونات العملية التعليمي.