احدث الأخبار

مدير تعليم عنيزة يطمئن على مراحل الاستعداد للعام الدراسي المقبل
منطقة القصيم
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم
منطقة القصيم
 إغلاق ” 9 ” منشآت تجارية في الخرج نتيجة إصابة العاملين بـ” كورونا “
منطقة الرياض
 أمانة القصيم تضبط (95) مخالفة على المشاغل النسائية بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 الهند تسجل 15968 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الخارجية الإيطالي يبدأ زيارة إلى ليبيا
أبرز المواد
 الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية يثمن قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة ويصفه بالقرار الحكيم
أبرز المواد
 على أنقاض غزة الغارقة بالموت.. هنية وخالد مشعل يستغلون المال العام للإثراء
أبرز المواد
 خلال رئاستها لـ”العشرين”.. المملكة تتناول مبادرة تمكين المرأة وتعزيز تقدمها وتمثيلها الاقتصادي
أبرز المواد
 شاهد.. مواطن يتغنى بجمال السعودية في قصيدة شعرية: في ربوع بلادي الغالية مانيب ضيف ما يبي لا مسدس ولا محزم رصاص
أبرز المواد
مدير تعليم عنيزة يطمئن على مراحل الاستعداد للعام الدراسي المقبل

مدير تعليم عنيزة يطمئن على مراحل الاستعداد للعام الدراسي المقبل

منطقة القصيم
الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية

أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية

منطقة القصيم
الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم

منطقة القصيم

مدير تعليم عنيزة يطمئن على مراحل الاستعداد للعام الدراسي المقبل

مدير تعليم عنيزة يطمئن على مراحل الاستعداد للعام الدراسي المقبل
http://almnatiq.net/?p=877377

قام سعادة مدير التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، صباح أمس الثلاثاء ، بزيارة تفقدية لعدد من المدارس التي تمت استعادتها من الشؤون البلدية بعد الاستفادة منها في جهود القطاع الصحي والبلدي في محاربة الوسائل المؤدية لانتشار فيروس كورونا، حيث اطمأن خلال الزيارة جاهزية هذه المدارس وتعقيمها وتهيئتها لاستقبال الطلبة والطواقم التعليمية والإدارية مع انطلاق العام الدراسي القادم بإذن الله.

كما زار سعادته يرافقه عدد من قيادات التعليم بالمحافظة، مستودعات التعليم للاطمئنان على المسارات العملية لاستلام المقررات الدراسية الجديدة والتي يقوم عليها عدد من الجهات المختصة في الإدارة لترتيب عملية وصولها المبكر ليد المعلمين والمعلمات وطلبة التعليم العام، وذلك لضمان تحقيق انطلاقة تعليمية مواكبة لما يقدم من دعم مستمر لجهود التعليم قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، واهتمام وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بكافة مكونات العملية التعليمي.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم
أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية

أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية
أمانة القصيم تضبط (95) مخالفة على المشاغل النسائية بمدينة بريدة

أمانة القصيم تضبط (95) مخالفة على المشاغل النسائية بمدينة بريدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*