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الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم

منطقة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=877379
المناطق / بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي , اليوم , عبدالعزيز بن عبدالله الحميد بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه عضواً في مجلس منطقة القصيم .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالحميد مباركاً له هذه الثقة , مثنياً سموه على الجهود التي يبذلها في كافة المجالات التنموية والاجتماعية , مؤكداً على أهمية التكاتف والتعاون مع كافة أعضاء مجلس المنطقة لتحقيق كل ما تصبوا اليه القيادة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لخدمة أهالي المنطقة وتعزيز المجال التنموي بها , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير .

من جانبه قدم الحميد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ثقته ودعمه الدائم لكافة أبناء المنطقة , سائلاً المولى أن يعينه لتقديم كل ما يخدم المنطقة برفقة كافة أعضاء المجلس تحت قيادة سموه وسمو نائبه , داعياً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

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