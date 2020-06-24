الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي , اليوم , عبدالعزيز بن عبدالله الحميد بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه عضواً في مجلس منطقة القصيم .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالحميد مباركاً له هذه الثقة , مثنياً سموه على الجهود التي يبذلها في كافة المجالات التنموية والاجتماعية , مؤكداً على أهمية التكاتف والتعاون مع كافة أعضاء مجلس المنطقة لتحقيق كل ما تصبوا اليه القيادة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لخدمة أهالي المنطقة وتعزيز المجال التنموي بها , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير .

من جانبه قدم الحميد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ثقته ودعمه الدائم لكافة أبناء المنطقة , سائلاً المولى أن يعينه لتقديم كل ما يخدم المنطقة برفقة كافة أعضاء المجلس تحت قيادة سموه وسمو نائبه , داعياً المولى عز وجل التوفيق والسداد.