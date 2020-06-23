الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية

أطلق برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل برنامجاً للدعم النفسي والمعنوي للموظفين والموظفات في مستشفى الهيئة الملكية حيث يهدف البرنامج إلى التكييف مع ضغوطات العمل وتوفير الدعم النفسي لهم في أوقات الصعوبات.

من جانبه أوضح خرصان ال مخلص رئيس قسم الخدمات الإسعافية الطارئة ومؤسس البرنامج وعضو الفريق بأن البرنامج هو عبارة عن عيادة طبية قائمة على الدعم والمنفعة المتبادلة للممارسين الصحيين والطاقم الإداري وذلك بهدف مشاركة الخبرات والمهارات والمساعدة على التكييف مع ضغوطات العمل وتوفير الدعم النفسي لهم في أوقات الصعوبات.

ومن جانب آخر أضاف الدكتور خالد العبادي رئيس قسم الطب النفسي بأن البرنامج يشرف عليه بشكل مباشر قسم الطب النفسي ويضم أطباء استشاريين وإخصائيين وإخصائيات خدمه اجتماعية وطب نفسي.

حيث يقدم البرنامج عبر عيادة طبية ذات خصوصية تامة تساعد الموظفين والموظفات على إيجاد الحلول المناسبة لصحتهم نتيجة ما يتعرضون له من ضغوطات نفسية خلال فترة عملهم.

الجدير بالذكر أن هنالك شعار أطلق لبرنامج الدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل.