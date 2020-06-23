احدث الأخبار

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم
منوعات
 إغلاق ” 9 ” منشآت تجارية في الخرج نتيجة إصابة العاملين بـ” كورونا “
منطقة الرياض
 أمانة القصيم تضبط (95) مخالفة على المشاغل النسائية بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 الهند تسجل 15968 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الخارجية الإيطالي يبدأ زيارة إلى ليبيا
أبرز المواد
 الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية يثمن قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة ويصفه بالقرار الحكيم
أبرز المواد
 على أنقاض غزة الغارقة بالموت.. هنية وخالد مشعل يستغلون المال العام للإثراء
أبرز المواد
 خلال رئاستها لـ”العشرين”.. المملكة تتناول مبادرة تمكين المرأة وتعزيز تقدمها وتمثيلها الاقتصادي
أبرز المواد
 شاهد.. مواطن يتغنى بجمال السعودية في قصيدة شعرية: في ربوع بلادي الغالية مانيب ضيف ما يبي لا مسدس ولا محزم رصاص
أبرز المواد
 شاهد.. أعمال الحزمة الأولى من مشاريع التشجير ضمن برنامج الرياض الخضراء
أبرز المواد
مدير تعليم عنيزة يطمئن على مراحل الاستعداد للعام الدراسي المقبل

مدير تعليم عنيزة يطمئن على مراحل الاستعداد للعام الدراسي المقبل

منطقة القصيم
الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية

أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية

منطقة القصيم
الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم

منوعات

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية
http://almnatiq.net/?p=877380

أطلق برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل برنامجاً للدعم النفسي والمعنوي للموظفين والموظفات في مستشفى الهيئة الملكية حيث يهدف البرنامج إلى التكييف مع ضغوطات العمل وتوفير الدعم النفسي لهم في أوقات الصعوبات.

من جانبه أوضح خرصان ال مخلص رئيس قسم الخدمات الإسعافية الطارئة ومؤسس البرنامج وعضو الفريق بأن البرنامج هو عبارة عن عيادة طبية قائمة على الدعم والمنفعة المتبادلة للممارسين الصحيين والطاقم الإداري وذلك بهدف مشاركة الخبرات والمهارات والمساعدة على التكييف مع ضغوطات العمل وتوفير الدعم النفسي لهم في أوقات الصعوبات.

ومن جانب آخر أضاف الدكتور خالد العبادي رئيس قسم الطب النفسي بأن البرنامج يشرف عليه بشكل مباشر قسم الطب النفسي ويضم أطباء استشاريين وإخصائيين وإخصائيات خدمه اجتماعية وطب نفسي.

حيث يقدم البرنامج عبر عيادة طبية ذات خصوصية تامة تساعد الموظفين والموظفات على إيجاد الحلول المناسبة لصحتهم نتيجة ما يتعرضون له من ضغوطات نفسية خلال فترة عملهم.

الجدير بالذكر أن هنالك شعار أطلق لبرنامج الدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل.

روابط ذات صلة

الاتفاق يواصل تدريباته ويخصص 4 غرف للاحترازات الوقائية

الاتفاق يواصل تدريباته ويخصص 4 غرف للاحترازات الوقائية
جامعة حفر الباطن تنشئ وحدة السعادة الجامعية لترسيخ قيم ومفاهيم علم النفس الإيجابي

جامعة حفر الباطن تنشئ وحدة السعادة الجامعية لترسيخ قيم ومفاهيم علم النفس الإيجابي
الهيئة الملكية بالجبيل تصدر تقرير يومي يختص في متابعة التزام المرافق التجارية بتطبيق الاحترازات الصحية

الهيئة الملكية بالجبيل تصدر تقرير يومي يختص في متابعة التزام المرافق التجارية بتطبيق الاحترازات الصحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*