أكثر من 5 آلاف طالب يؤدون اختباراتهم عن بعد

عادل الزهراني - جدة

اختبرت جمعية خيركم بجدة خلال 90 يوما – خلال جائحة كورونا – 5089 طالباً من أبناء حلقات القرآن وذلك عبر منصتها لتعليم القرآن عن بعد ، والتي كانت تستقبل المختبرين على مدى 12 ساعة يومياً.

وذكر مدير عام الجمعية الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي أنه خلال الجائحة استطاع قسم الاختبارات بالجمعية فتح 17 غرفة ببرنامج الزوم لتيمكن الطلاب من آداء اختباراتهم واستلام شهاداتهم إلكترونيا ، وقد تمكن – ولله الحمد – 4016 طالباً من النجاح ، فيما بلغت عدد الأجزاء التي المختبرة 24363 ، بمعدل 2190 ساعة قضاها المختبرون مع الطلاب خلال 90 يوماً.

وأفاد الغامدي أن العملية التعليمية مستمرة رغم الصعوبات ، حرصا على استمرار تعليم فلذات الأكباد لكتاب الله واستمرار تلاوتهم وتعلقهم به ، ليكون لهم نهج حياة ، مشيراً أن خيركم تعمل على مدى أعوام على تطوير خدماتها التقنية بل ونالت جوائز على مستوى الوطن وذلك في سبيل نشر وتعليم القرآن وفق أحدث وسائل التقنية عبر البرامج والتطبيقات المتوفرة والمناسبة لكافة فئات المجتمع بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.