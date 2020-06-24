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أكثر من 5 آلاف طالب يؤدون اختباراتهم عن بعد

أكثر من 5 آلاف طالب يؤدون اختباراتهم عن بعد

منطقة مكة المكرمة
بلدية الخبر: زيارة 670 صالون حلاقة ومركز تجميل نسائي وإغلاق 51 صالون مخالف

بلدية الخبر: زيارة 670 صالون حلاقة ومركز تجميل نسائي وإغلاق 51 صالون مخالف

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بلدية الخبر: زيارة 670 صالون حلاقة ومركز تجميل نسائي وإغلاق 51 صالون مخالف

بلدية الخبر: زيارة 670 صالون حلاقة ومركز تجميل نسائي وإغلاق 51 صالون مخالف
http://almnatiq.net/?p=877382
الخبر - المناطق

كثفت بلدية محافظة الخبر جولاتها الرقابية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، منذ بدء عودة الحياة الطبيعية ومزاولة هذه المحال نشاطها من جديد، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن إدارة صحة البيئة أغلقت 51 صالون حلاقة رجالي لمخالفتهم البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والمتمثلة في ارشادات واشتراطات متعلقة بحماية العملاء والموظفين واشتراطات متعلقة بالمحلات، واستخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي شملت 625 صالون حلاقة.

وأبان المهندس سلطان الزايدي أن أغلب المخالفات تمثلت في عدم تطبيق صوالين الحلاقة للاحترازات الوقائية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين .

فيما قامت إدارة الرقابة النسائية بزيارات لمراكز التجميل النسائية شملت 47 مركز تجميل تم خلالها إنذار منشأتين، واقتصرت المخالفات المرصودة على وجود مواد منتهية الصلاحية، وسوء نظافة فرش الشعر، وانتهاء البطاقات الصحية، وسوء نظافة الأدوات و سوء تخزين المواد .

وشدد الزايدي على أصحاب الصوالين الرجالية والمراكز النسائية بالالتزام بالبروتوكولات المنصوص عليها والمعمول بها حسب الأنظمة، مؤكدا استمرارية الجولات الرقابية المكثفة لرصد أي مخالفات والتعامل معها حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، داعيا في الوقت نفسه جميع المواطنين بالتعاون مع البلدية والابلاغ عن المخالفات عن طريق مركز 940

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