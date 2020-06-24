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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية

أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية

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منطقة القصيم

أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية

أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية
http://almnatiq.net/?p=877383

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , بحضور محافظ الشماسية فهد الراضي , ومدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خالد الخضر , اليوم , رجل الأعمال فهد بن عبدالمحسن المطوع , بمناسبة تبرعه بأرض وإنشاء مشروع مبنى عليها لمقر الهلال الأحمر بمحافظة الشماسية بقيمة 950 ألف ريال.

واستمع سموه عن تفاصيل مشروع مبنى مركز الهلال الأحمر بمحافظة الشماسية فئة “مركز إسعاف خارج المدن” على أرض مساحتها 700 م بمسطح بناء 350م بطابق واحد ويحتوي على صالة للمسعفين والأطباء وغرفة تبديل للملابس وغرفة للإدارة وصالة رياضية ومستودع تموين طبي واكسجين بتكلفة إجمالية قدرها 950 ألف ريال.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم مبادرة رجل الأعمال المطوع , مقدماً له الشكر على عطاءه ودعمه لكل ما يعود للوطن عامة ومنطقة القصيم خاصة بكل خير , مشيراً سموه على أن ما تعودناه من بذل وعطاء في مثل هذه المبادرات التنموية تعكس وفاء وانتماء عالياً للوطن من أبناء مخلصين , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جهته أكد رجل الأعمال فهد بن عبدالمحسن المطوع على أن ما قدمه ما هو الا واجب تجاه وطن معطاء , مبيناً على أن ما وجده أبناء هذا الوطن من قيادتهم ووطنهم طوال عقود انعكس خيره على أبناءه الذين يقدمون كل غال ونفيس له , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يجده أبناء المنطقة من دعم وتشجيع دائم.

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