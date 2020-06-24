احدث الأخبار

شفاعة سمو أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” المالكي ” من القصاص
أبرز المواد
 “البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل
أبرز المواد
 أكثر من 35 ألف أسرة محتاجة تستفيد من خدمات (بر جدة) خلال الجائحة
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من 5 آلاف طالب يؤدون اختباراتهم عن بعد
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخبر: زيارة 670 صالون حلاقة ومركز تجميل نسائي وإغلاق 51 صالون مخالف
المنطقة الشرقية
 كاميرات حرارية لمراقبة درجة حرارة المستفيدين بمسلخ أمانة القصيم
منطقة القصيم
 مدير تعليم عنيزة يطمئن على مراحل الاستعداد للعام الدراسي المقبل
منطقة القصيم
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يلتقي المطوع لتبرعه بأرض ومبنى لمقر الهلال الأحمر بالشماسية
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي الحميد بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس منطقة القصيم
منطقة القصيم
 إغلاق ” 9 ” منشآت تجارية في الخرج نتيجة إصابة العاملين بـ” كورونا “
منطقة الرياض
 أمانة القصيم تضبط (95) مخالفة على المشاغل النسائية بمدينة بريدة
منطقة القصيم
شفاعة سمو أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” المالكي ” من القصاص

شفاعة سمو أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” المالكي ” من القصاص

أبرز المواد
“البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل

“البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل

أبرز المواد
أكثر من 35 ألف أسرة محتاجة تستفيد من خدمات (بر جدة) خلال الجائحة

أكثر من 35 ألف أسرة محتاجة تستفيد من خدمات (بر جدة) خلال الجائحة

منطقة مكة المكرمة
أكثر من 5 آلاف طالب يؤدون اختباراتهم عن بعد

أكثر من 5 آلاف طالب يؤدون اختباراتهم عن بعد

منطقة مكة المكرمة

شفاعة سمو أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” المالكي ” من القصاص

شفاعة سمو أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” المالكي ” من القصاص
http://almnatiq.net/?p=877410
جازان _ فضة عطيف

أثمرت جهود وشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين ، عن عتق رقبة المواطن توفيق حسين المالكي «سعودي الجنسية» من القصاص بعد تنازل ذوي المقتول عماد عبدالله المالكي «سعودي الجنسية» عن دم ابنهم لوجه الله تعالى، وذلك بجهود متواصلة من لجنة أصلاح ذات البين ومحافظ الداير أ. نايف بن ناصر بن لبده وعددا من مشايخ وأهالي المحافظة ، للسعي إلى الإصلاح والتوفيق بين اسرتي الجاني والمجني عليه.

وكان سمو أمير منطقة جازان استقبل اليوم بمكتبه في ديوان الإمارة, أولياء الدم الذين قدموا تنازلهم وذوي القتيل عماد عبدالله المالكي عن المطالبة بالقصاص إثر قتل المجني عليه من الجاني توفيق حسين المالكي النزيل بالسجن العام بمدينة جازان، عقب نظر المحكمة شرعاً في جريمة القتل بسبب خلاف خاص نشب بينهما، وتم التنازل ابتغاء ثواب الله عز وجل ثم استجابة لشفاعة أمير المنطقة وسمو نائبه .

وأعرب سمو أمير جازان عن شكره لأسرة وذوي القتيل وأولياء الدم على تجاوبهم ونبلهم وكرمهم بعتق رقبة الجاني احتساباً لرضا المولى وتقرباً إليه جل وعلا، داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، مؤكداً عمق الترابط بين أبناء القبائل بالمملكة.
كما ثمن سمو امير جازان كذلك تبرع
احد ابناء القبيلة بكليته لاحد مرضى الكلى مساهمة منه في هذا العمل الانساني النبيل، داعيا الله عزوجل ان يتم عليه الصحة والعافية وان يكتب ذلك في موازين حسناته.

مشيدا بدور محافظ ومشايخ وأعيان قبائل الداير بالسعي الدؤوب لإنهاء الخلافات والصلح بين اسرتي الجاني والمجني عليه.

وقدم مشايخ وأهالي وذوو القتيل خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على حسن الاستقبال لهم مقدرين شفاعة سموه وسمو نائبه ، وعلى جهودهما وماقدموه من مساعي للإصلاح بن الأسرتين للعفو عن قاتل ابنهم سائلين الله عزوجل ان يجعل ذلك في موزاين حسناته .

 

روابط ذات صلة

“البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل

“البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل
الهند تسجل 15968 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 15968 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وزير الخارجية الإيطالي يبدأ زيارة إلى ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي يبدأ زيارة إلى ليبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*