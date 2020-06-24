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ضمن برامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لتنمية المهارات الحوارية عن بعد

أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات

أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات
http://almnatiq.net/?p=877419
المناطق _ الرياض

اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، البرنامج التدريبي تنمية مهارات الاتصال في الحوار، والذي أقيم عن بعد من خلال برنامج زوم، بمشاركة ( 904) ، من المتدربين والمتدربات، وذلك مساء الاثنين 1 ذو القعدة 1441هـ، الموافق 22 يونيو 2020م .
ويأتي تنظيم هذا البرنامج سعيًا من المركز لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، واستمرارًا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار في ظل تفاعل المركز مع الإجراءات الاحترازية والتدابير التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا والخطوات الحثيثة والفعالة تجاه تعزيز الصحة العامة.
ويهدف البرنامج الذي قدمه المدرب المعتمد الأستاذ / ماجد العصيمي ، إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال وتنمية الحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية وتدريبهم على أساليب واستراتيجيات المحاور الناجح، كما يهدف إلى اكتشاف مهارات المشاركين والمشاركات في الحوار وتطبيقها، وكذلك ممارسة مهارات الإنصات إلى الآراء ومناقشتها واستخدام المهارات اللفظية واستخدامها بتعبيرات واضحة أثناء الحوار.
وتناول البرنامج مفهوم الاتصال وأهميته، وأنواعه، وتطبيق مهارات الانصات والتحدث بكفاءة وإتقان، واستخدام مهارات التأثير عند إدارة الحوار، إضافة إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في الحوار.
وأستعرض البرنامج جملة من المعارف والمهارات العملية التي تساعد المتدرب على اكتشاف مهاراته في الحوار وكيفية استخدام المهارات اللفظية المناسبة، أثناء الحوار.
يذكر أن أكاديمية الحوار تسعى لتحقيق أهداف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار والتسامح والسلام والتنوع، والتعرُّف على الثقافات المختلفة، والاهتمام بالشأن الحواري من خلال البرامج والدورات والورش والحقائب التدريبية المتعدّدة التي دأبت على تنفيذها.

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