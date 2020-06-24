احدث الأخبار

سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على إمدادات واعمال خدمات المياه التشغيلية بجازان
أبرز المواد
 “النيابة العامة” تصدر أمرًا بالقبض على مواطن أساء لمسؤول ولإحدى القبائل في عسير
أبرز المواد
 أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية”: السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم
أبرز المواد
 شفاعة سمو أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” المالكي ” من القصاص
أبرز المواد
 “البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل
أبرز المواد
 أكثر من 35 ألف أسرة محتاجة تستفيد من خدمات (بر جدة) خلال الجائحة
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من 5 آلاف طالب يؤدون اختباراتهم عن بعد
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخبر: زيارة 670 صالون حلاقة ومركز تجميل نسائي وإغلاق 51 صالون مخالف
المنطقة الشرقية
 كاميرات حرارية لمراقبة درجة حرارة المستفيدين بمسلخ أمانة القصيم
منطقة القصيم
 مدير تعليم عنيزة يطمئن على مراحل الاستعداد للعام الدراسي المقبل
منطقة القصيم
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية
المنطقة الشرقية
سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على إمدادات واعمال خدمات المياه التشغيلية بجازان

سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على إمدادات واعمال خدمات المياه التشغيلية بجازان

أبرز المواد
“النيابة العامة” تصدر أمرًا بالقبض على مواطن أساء لمسؤول ولإحدى القبائل في عسير

“النيابة العامة” تصدر أمرًا بالقبض على مواطن أساء لمسؤول ولإحدى القبائل في عسير

أبرز المواد
أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات

أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات

أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية”: السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم

“الشؤون الإسلامية”: السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم

أبرز المواد

“النيابة العامة” تصدر أمرًا بالقبض على مواطن أساء لمسؤول ولإحدى القبائل في عسير

“النيابة العامة” تصدر أمرًا بالقبض على مواطن أساء لمسؤول ولإحدى القبائل في عسير
http://almnatiq.net/?p=877422
المناطق _ الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة اللفظية الخارجه عن التعاليم السمحه للدين الاسلامي والانظمة المرعيه إلى مسئول في منطقة عسير وإحدى القبائل عبر احد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، فقد صدر أمر بالقبض على المذكور بعد إجراءات البحث والتحرى من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه، عملاً بالمادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، واتساقاً مع ما تقتضيه المصلحة العامة لانطواء منشوره على إثارة الكراهية والمساس بالثوابت الوطنية

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ التعصب القبلي، والتخلق بالأخلاق الحسنة واتباع تعاليم الدين الإسلامي السمحة في هذا الخصوص

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي وتلاحمة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة

روابط ذات صلة

سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على إمدادات واعمال خدمات المياه التشغيلية بجازان

سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على إمدادات واعمال خدمات المياه التشغيلية بجازان
أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات

أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات
“الشؤون الإسلامية”: السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم

“الشؤون الإسلامية”: السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*