سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على إمدادات واعمال خدمات المياه التشغيلية بجازان

جازان _ فضة عطيف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على الاعمال التشغيلية وإمدادات الادارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة وذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام خدمات المياة بمنطقة جازان المهندس بندر الجبر.

وتسلم سموه في مستهل اللقاء تقريرا عن أعمال المديرية خلال فترة منع التجول، وعلى استمرارية إمدادات المياه للمنطقة ومحافظاتها والعمليات التشغيلية و خدمات العملاء .

‫وأكد سموه خلال اللقاء أهمية توفر خدمات المياه لأهالي منطقة جازان والعمل على مواصلة القدرة التشغيلية بما يلبي احتياجات المنطقة مع ما تشهده من إجراءات واحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة – أعزها الله – ودعمها لخدمات المياه وكل ما من شأنه تحقيق راحة ورفاهية المواطن .

واستمع سمو أمير منطقة جازان لشرح مفصل من المهندس الجبر عن جاهزية إدارة خدمات المياه بجميع محافظات المنطقة.

كما استمع سموه لشرح عن آلية العمل والخطط التشغيلية للمياه بالمنطقة التي تتم من خلال فرق عمل ولجان تم تشكيلها على مختلف المستويات بفرع خدمات المياه للقيام بجميع التدابير والإجراءات التي تضمن الاستعداد التام والعمل المستمر لضمان وصول المياه للمستفيدين بالمنطقة

وأشاد سمو الأمير محمد بن ناصر بالخطط التشغيلية التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة لتوفير كميات المياه التي تحتاجها المنطقة ومحافظاتها.