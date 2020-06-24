احدث الأخبار

سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على إمدادات واعمال خدمات المياه التشغيلية بجازان
أبرز المواد
 “النيابة العامة” تصدر أمرًا بالقبض على مواطن أساء لمسؤول ولإحدى القبائل في عسير
أبرز المواد
 أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية”: السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم
أبرز المواد
 شفاعة سمو أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” المالكي ” من القصاص
أبرز المواد
 “البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل
أبرز المواد
 أكثر من 35 ألف أسرة محتاجة تستفيد من خدمات (بر جدة) خلال الجائحة
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من 5 آلاف طالب يؤدون اختباراتهم عن بعد
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخبر: زيارة 670 صالون حلاقة ومركز تجميل نسائي وإغلاق 51 صالون مخالف
المنطقة الشرقية
 كاميرات حرارية لمراقبة درجة حرارة المستفيدين بمسلخ أمانة القصيم
منطقة القصيم
 مدير تعليم عنيزة يطمئن على مراحل الاستعداد للعام الدراسي المقبل
منطقة القصيم
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية
المنطقة الشرقية
سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على إمدادات واعمال خدمات المياه التشغيلية بجازان

سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على إمدادات واعمال خدمات المياه التشغيلية بجازان

أبرز المواد
“النيابة العامة” تصدر أمرًا بالقبض على مواطن أساء لمسؤول ولإحدى القبائل في عسير

“النيابة العامة” تصدر أمرًا بالقبض على مواطن أساء لمسؤول ولإحدى القبائل في عسير

أبرز المواد
أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات

أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات

أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية”: السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم

“الشؤون الإسلامية”: السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم

أبرز المواد

سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على إمدادات واعمال خدمات المياه التشغيلية بجازان

سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على إمدادات واعمال خدمات المياه التشغيلية بجازان
http://almnatiq.net/?p=877432
جازان _ فضة عطيف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على الاعمال التشغيلية وإمدادات الادارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة وذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام خدمات المياة بمنطقة جازان المهندس بندر الجبر.
وتسلم سموه في مستهل اللقاء تقريرا عن أعمال المديرية خلال فترة منع التجول، وعلى استمرارية إمدادات المياه للمنطقة ومحافظاتها والعمليات التشغيلية و خدمات العملاء .
‫وأكد سموه خلال اللقاء أهمية توفر خدمات المياه لأهالي منطقة جازان والعمل على مواصلة القدرة التشغيلية بما يلبي احتياجات المنطقة مع ما تشهده من إجراءات واحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة – أعزها الله – ودعمها لخدمات المياه وكل ما من شأنه تحقيق راحة ورفاهية المواطن .
واستمع سمو أمير منطقة جازان لشرح مفصل من المهندس الجبر عن جاهزية إدارة خدمات المياه بجميع محافظات المنطقة.
كما استمع سموه لشرح عن آلية العمل والخطط التشغيلية للمياه بالمنطقة التي تتم من خلال فرق عمل ولجان تم تشكيلها على مختلف المستويات بفرع خدمات المياه للقيام بجميع التدابير والإجراءات التي تضمن الاستعداد التام والعمل المستمر لضمان وصول المياه للمستفيدين بالمنطقة
وأشاد سمو الأمير محمد بن ناصر بالخطط التشغيلية التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة لتوفير كميات المياه التي تحتاجها المنطقة ومحافظاتها.

روابط ذات صلة

“النيابة العامة” تصدر أمرًا بالقبض على مواطن أساء لمسؤول ولإحدى القبائل في عسير

“النيابة العامة” تصدر أمرًا بالقبض على مواطن أساء لمسؤول ولإحدى القبائل في عسير
أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات

أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات
“الشؤون الإسلامية”: السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم

“الشؤون الإسلامية”: السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*