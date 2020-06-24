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العواد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

العواد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
http://almnatiq.net/?p=877436
المناطق _ الرياض

رفع معالي الدكتور عواد بن صالح العواد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة, منوها بما يجده مركز “أداء” من دعم ورعاية من القيادة تسهمان في المضي بالمركز لتحقيق أهدافه في خدمة الوطن وتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة للأجهزة العامة “.
وأشاد معاليه بما تحقق من نجاحات ملموسة لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي حظي برئاسة سمو ولي العهد خلال الفترة الماضية مما أسس لانطلاقته وتعزيز حضوره على صعيد العمل الحكومي المتسارع الذي يسعى لمواكبة ما تمر به بلادنا من تطورات على مختلف الصعد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور العواد أن ما يحظى به مركز “أداء”من دعم واهتمام دافع لمزيد من العمل والتعاون بينه وبين مختلف القطاعات، منوهاً بما يضمه مجلس إدارة المركز الجديد من كفاءات وخبرات في تخصصات متنوعة ستصب طاقاتها – بإذن الله – في تحقيق رؤية المركز المتمثلة في قياس أداء الأجهزة العامة بمعايير عالمية، لأداء حكومي متميز ورؤية وطنية محققة.
وسأل الله العلي القدير أن يعين مجلس إدارة المركز على تعزيز ما تحقق من مكتسبات وأن يوفقه بالمشاركة مع منسوبي المركز على تطوير أعماله بما يحقق مهام وأهداف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
مما يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاريخ 1437/1/6 هـ، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، حيث يعمل المركز على قياس مؤشرات أداء الأجھزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنھجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتھا وفاعليتھا، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأھداف الإستراتيجية للجھة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.

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