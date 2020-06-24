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سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية

أبرز المواد

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية
http://almnatiq.net/?p=877446
المناطق _ عرعر

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية بحضور معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري وعدد من مديري الإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة.
ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام وعناية بالمحافظة على البيئة وتنميتها، من خلال رؤية المملكة 2030 حيث تم تطوير الأنظمة والتشريعات وفرض المزيد من الغرامات على العابثين والمخالفين واستحداث الشرطة البيئية التي تراقب تطبيق الأنظمة.
ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجميع لإنجاح مبادرة البصمة البيئية بالصورة النموذجية المثلى من خلال التنسيق في مرحلة التخطيط والتكامل في مراحل التنفيذ والمتابعة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – والحفاظ على البيئة بمنطقة الحدود الشمالية وتنميتها بما يجعلها آمنة وصحية بشكل مستدام بإذن الله .
وأهاب سموه بالشركات والمؤسسات غير الربحية ذات الصلة والروابط البيئية للإسهام وأفراد المجتمع في الحد من التدهور البيئي من خلال التوعية المستمرة بأسباب التنمية البيئية وحمايتها ومخاطر تدهورها، وبالتوقف عن الصيد الجائر، ورمي المخلفات وقطع الأشجار .
مما يذكر أن المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية تتيح للجهات ذات العلاقة وجميع المهتمين والمتطوعين بالشأن البيئي تقديم اقتراحاتهم وآرائهم، إضافة للمتابعة المستمرة لجميع مشاريع المبادرة في المنطقة (التأهيل البيئي – استثمار المحميات التوعية البيئية – مراقبة تطبيق المعايير البيئية – مراقبة تطبيق المبادرات – الرعي والصيد ) .
كما تضم المكتبة الرقمية لهواة التصوير نادياً إلكترونياً يستعرضون فيه إبداعاتهم الفنية في التصوير، والتعبير عن قضايا البيئة ومكنوناتها في مختلف المجالات ( الكواكب والنجوم-تاريخ الأرض- الصقور- الكمأ (الفقع)- الفياض والروضات- المخيمات والأمطار- التنوع الأحيائي).
وتتضمن المنصة ايضا معلومات عن أهم المحميات في المنطقة، وقسم للبيانات المفتوحة.

 

 

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