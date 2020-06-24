احدث الأخبار

فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس بجامعة حفر الباطن 20 ذو القعدة
المنطقة الشرقية
 سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية
أبرز المواد
 أمير عسير: بتوجيهات قائد البلاد وولي عهده الأمين ماضون بحول الله وتوفيقه لإصلاح القلوب قبل إصلاح الدروب
أبرز المواد
 العواد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على إمدادات واعمال خدمات المياه التشغيلية بجازان
أبرز المواد
 “النيابة العامة” تصدر أمرًا بالقبض على مواطن أساء لمسؤول ولإحدى القبائل في عسير
أبرز المواد
 أكاديمية الحوار تختتم برنامج ” تنمية مهارات الاتصال في الحوار ” بمشاركة ( 904) من المتدربين والمتدربات
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية”: السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم
أبرز المواد
 شفاعة سمو أمير منطقة جازان تعتق رقبة ” المالكي ” من القصاص
أبرز المواد
 “البيئة”: ترقيم الإبل اختياري حتى 1 محرم المقبل
أبرز المواد
 أكثر من 35 ألف أسرة محتاجة تستفيد من خدمات (بر جدة) خلال الجائحة
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من 5 آلاف طالب يؤدون اختباراتهم عن بعد
منطقة مكة المكرمة
فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس بجامعة حفر الباطن 20 ذو القعدة

فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس بجامعة حفر الباطن 20 ذو القعدة

المنطقة الشرقية
سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية

أبرز المواد
أمير عسير: بتوجيهات قائد البلاد وولي عهده الأمين ماضون بحول الله وتوفيقه لإصلاح القلوب قبل إصلاح الدروب

أمير عسير: بتوجيهات قائد البلاد وولي عهده الأمين ماضون بحول الله وتوفيقه لإصلاح القلوب قبل إصلاح الدروب

أبرز المواد
العواد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

العواد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

أبرز المواد

فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس بجامعة حفر الباطن 20 ذو القعدة

فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس بجامعة حفر الباطن 20 ذو القعدة
http://almnatiq.net/?p=877452
حفر الباطن _ عبدالله السعيدي

أعلنت جامعة حفر الباطن عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي المقبل (طلاب، طالبات)، ابتداءً من 20-27 ذو القعدة الحالي عبر بوابة القبول الإلكترونية.
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن التخصصات المتاحة للقبول بلغت 44 تخصصًا في 10 كليات. مبينة بأنه تم استحداث 6 برامج جديدة لأول مرة للبنين والبنات تضمنت: بكالوريوس العلوم في علوم الرياضة والنشاط البدني، وبكالوريوس الآداب في الاتصال والإعلام، وبكالوريوس العلوم في الإدارة المالية، وبكالوريوس العلوم في نظم المعلومات الإدارية وبكالوريوس القانون، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة (بنين).
وكشفت العمادة بأنه سيتم حساب النسبة الموزونة للطلاب والطالبات المتقدمين في المسار الصحي والهندسي والتقني وكليات البنات والفروع بواقع 40 بالمائة لمعدل الثانوية التراكمي و50 بالمائة لدرجة اختبار القدرات و10 بالمائة لدرجة اختبار التحصيلي (مالم لم يطرأ تعديل على نسبة الاختبار التحصيلي من قبل وزارة التعليم)، كما سيتم حساب النسبة الموزونة لكلية الآداب (بنين) وكلية إدارة الأعمال (بنين) بواقع 50 بالمائة لمعدل الثانوية التراكمي و50 بالمائة لدرجة اختبار القدرات.
وذكرت العمادة بأن فترة التقديم الإلكترونية ستكون من 20-27 ذو القعدة الجاري، وسيتم إعلان الدفعة الأولى للمقبولين في 29 ذو القعدة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 1 ذو الحجة، وسيتم إعلان الدفعة الثانية في 4 ذو الحجة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 5 ذو الحجة، وسيتم إعلان الدفعة الثالثة في 7 ذو الحجة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 9 ذو الحجة، على أن يتم إغلاق القبول بشكل نهائي في 9 ذو الحجة.
وأكدت عمادة القبول والتسجيل أن جميع إجراءات القبول ستكون إلكترونية ولا حاجة لإرسال الشهادة عبر البريد الممتاز عند الترشيح للقبول، كما أن التواصل بين الجامعة والمتقدمين سيكون عن طريق موقع الجامعة ولا بد من متابعة الموقع باستمرار، وفي حال وجد استفسار يمكن تقديم طلب من خلال نظام مراجعات القبول أو بالتواصل مع الدعم المباشر. مشيرة إلى أن عدم إنهاء إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة يغلق الملف ويلغي الطلب، مع إخلاء مسؤولية الجامعة عن البيانات الخاطئة في أرقام الاتصال والبيانات الشخصية المدخلة في الطلب، كما سيلغى القبول في حال اتضح أن المتقدم مقبول في جامعة أخرى.

روابط ذات صلة

بلدية الخبر: زيارة 670 صالون حلاقة ومركز تجميل نسائي وإغلاق 51 صالون مخالف

بلدية الخبر: زيارة 670 صالون حلاقة ومركز تجميل نسائي وإغلاق 51 صالون مخالف
الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق برنامج للدعم النفسي والمعنوي لموظفين وموظفات برنامج الخدمات الصحية
الاتفاق يواصل تدريباته ويخصص 4 غرف للاحترازات الوقائية

الاتفاق يواصل تدريباته ويخصص 4 غرف للاحترازات الوقائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*