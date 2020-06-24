فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس بجامعة حفر الباطن 20 ذو القعدة

حفر الباطن _ عبدالله السعيدي

أعلنت جامعة حفر الباطن عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي المقبل (طلاب، طالبات)، ابتداءً من 20-27 ذو القعدة الحالي عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن التخصصات المتاحة للقبول بلغت 44 تخصصًا في 10 كليات. مبينة بأنه تم استحداث 6 برامج جديدة لأول مرة للبنين والبنات تضمنت: بكالوريوس العلوم في علوم الرياضة والنشاط البدني، وبكالوريوس الآداب في الاتصال والإعلام، وبكالوريوس العلوم في الإدارة المالية، وبكالوريوس العلوم في نظم المعلومات الإدارية وبكالوريوس القانون، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة (بنين).

وكشفت العمادة بأنه سيتم حساب النسبة الموزونة للطلاب والطالبات المتقدمين في المسار الصحي والهندسي والتقني وكليات البنات والفروع بواقع 40 بالمائة لمعدل الثانوية التراكمي و50 بالمائة لدرجة اختبار القدرات و10 بالمائة لدرجة اختبار التحصيلي (مالم لم يطرأ تعديل على نسبة الاختبار التحصيلي من قبل وزارة التعليم)، كما سيتم حساب النسبة الموزونة لكلية الآداب (بنين) وكلية إدارة الأعمال (بنين) بواقع 50 بالمائة لمعدل الثانوية التراكمي و50 بالمائة لدرجة اختبار القدرات.

وذكرت العمادة بأن فترة التقديم الإلكترونية ستكون من 20-27 ذو القعدة الجاري، وسيتم إعلان الدفعة الأولى للمقبولين في 29 ذو القعدة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 1 ذو الحجة، وسيتم إعلان الدفعة الثانية في 4 ذو الحجة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 5 ذو الحجة، وسيتم إعلان الدفعة الثالثة في 7 ذو الحجة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 9 ذو الحجة، على أن يتم إغلاق القبول بشكل نهائي في 9 ذو الحجة.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل أن جميع إجراءات القبول ستكون إلكترونية ولا حاجة لإرسال الشهادة عبر البريد الممتاز عند الترشيح للقبول، كما أن التواصل بين الجامعة والمتقدمين سيكون عن طريق موقع الجامعة ولا بد من متابعة الموقع باستمرار، وفي حال وجد استفسار يمكن تقديم طلب من خلال نظام مراجعات القبول أو بالتواصل مع الدعم المباشر. مشيرة إلى أن عدم إنهاء إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة يغلق الملف ويلغي الطلب، مع إخلاء مسؤولية الجامعة عن البيانات الخاطئة في أرقام الاتصال والبيانات الشخصية المدخلة في الطلب، كما سيلغى القبول في حال اتضح أن المتقدم مقبول في جامعة أخرى.