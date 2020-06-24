أمير القصيم يدشن مبرة العثيم بقيمة 10 ملايين ريال لإقراض المقبلين على الزواج بجمعية أسرة

المناطق _ بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , مبرة علي بن محمد العثيم ـ رحمه الله ـ بقيمة عشرة ملايين ريال لإقراض المقبلين على الزواج بجمعية أسرة بمدينة بريدة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ورجل الاعمال عبدالله بن صالح العثيم , ورئيس مجلس إدارة جمعية أسرة بمدينة بريدة خالد الشريدة , ومدير عام الجمعية محمد السيف .

واستمع سموه من قبل رجل الأعمال عبدالله العثيم عن تفاصيل المبرة الخاصة بإقراض المقبلين على الزواج والتي يصل عدد المستفيدين لها إلى حوالي 4000 شاب , بالإضافة إلى أنها ستساهم في تأهيل الشباب حديثي الزواج , مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه الدائم لكافة الاعمال الاجتماعية والخيرية الخادمة للمنطقة وابناءها , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد .

وثمن سمو أمير منطقة القصيم لرجل الأعمال عبدالله العثيم مبادراته الإنسانية والخيرية والتي تعكس وفاء أهالي ورجال المنطقة ومحبتهم لكل عمل خيري خادم للمنطقة وابناءها , مشيراً سموه على أن ما تعودناه من بذل وعطاء في مثل هذه الجمعيات من رجال الأعمال يعتبر مفخرة للوطن, مؤكداً سموه أن تلك الأعمال عكست تكاتف إنساني وخيري نبيل يقدمه أبناء هذا الوطن للأعمال الخيرية الخادمة والداعمة للوطن وأبناءه , مشيراً على أن مبرة العثيم ستساهم في التيسيير على الشباب وتسهيل إجراءات زواجهم , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

من جهته أشار رجل الأعمال عبدالله العثيم على أن المبرة ما هي الا خدمة لهذا الوطن المعطاء, مؤكداً أن سمو أمير منطقة القصيم يحرص دائماً إلى استمرارية نجاح العمل الخيري عبر تمكين أفراد المجتمع للإسهام والتكاتف عبر الأعمال الإنسانية والاجتماعية.