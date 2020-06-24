“الموكلي” يتفقد ميدانياً الخطة التشغيلية لإمدادات المياه وإدارة الطلب عليها بمنطقة الباحة في ظل توقع زيادة السياح

المناطق _ الباحة

تفقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، العمليات التشغيلية لخدمات المياه في منطقة الباحة، خلال جولته الميدانية لمتابعة سير العمل في المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها والبالغ عددها 27 مشروعاً بتكلفة مالية تجاوزت المليار ريال لتعزيز منظومة مصادر المياه والبنى التحتية للخدمات وزيادة نسبة التغطية وفقاً لمرتكزات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى الوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويوفر إمداداً آمناً من خلال خدمات عالية الجودة والكفاءة.

هذا وأطلع المهندس الموكلي على عرض يتضمن الخطة التشغيلية للاستفادة من الدعم الاستثنائي لحصة منطقة الباحة المقررة من المياه بما يعادل 30% والتي تم التوافق عليها مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لدعم الطلب المتنامي خلال فترة صيف ١٤٤١، كما شاهد عرض عن الخطط التشغيلية ومشروعات الحلول العاجلة لزيادة إنتاج عدد من المصادر المائية المتاحة، والتي تم إبرامها مؤخرًا بتكلفة مالية تجاوزت 25 مليون ريال لرفع الطاقة الإنتاجية لعدد من السدود والآبار في منطقة الباحة.

ووقف الموكلي ميدانياً على منسوب المياه في عدد من سدود المنطقة والكفاءة التشغيلية لمحطات تنقية المياه المنفذة وهي سد وادي ثراد، وسد وادي عردة، وسد وادي الجنابين. وحث الموكلي ببذل المزيد من الجهود من قبل المسؤولين في الإدارة العامة لخدمات المياه بالباحة من أجل الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاعي المياه والمعالجة البيئة، مبيناً أن الشركة حرصت على تهيئة وتطوير محطات التعبئة بشكل أفضل من خلال تخصيص المواقع المناسبة جغرافياً لها، وزيادة عدد الصهاريج وتقليص فترات الانتظار، وزيادة ساعات العمل خلال موسم ارتفاع الطلب، لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الشركة في تلبية احتياجات العملاء في المنطقة، لاسيما أن الباحة تعد مقصداً سياحي مهم خصوصاً في فترة الصيف.

وقال “لمسنا اليوم من خلال جولتنا التفقدية جهود تبذل لتحقيق الاستقرار في العمليات التسغيلة و نؤكد على منسوبينا بمضاعفة العمل من أجل تحقيق خدمات مميزة للوصول إلى الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات، كما تم متابعة آلية تقديم الخدمة للعميل منذ وصوله إلى المحطة وحتى المغادرة عن كثب”، ونوه المهندس محمد الموكلي إلى أن هناك مشاريع حيوية ستخدم منطقة الباحة حين انتهائها، بالإضافة إلى حرص الشركة على قياس مدى رضا العميل عن الخدمات المقدمة له عبر قنوات التواصل الخاصة بها أو عبر مركز الاتصال الموحد (920001744)، مشيراً إلى أن جميع الأعمال المنفذة تقوم وفق أسس ومعايير عالية تضمن تحقيق الجودة المطلوبة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة بقطاعي المياه والخدمات البيئية.

هذا ورافق الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية خلال زيارته التفقدية لمنطقة الباحة المهندس عبد الله العمري رئيس القطاع الجنوبي والمهندس/ منصور أبوثنين، نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية، والمهندس ماجد آل فايع مدير عام خدمات المياه في منطقة الباحة وعدد من مسؤولي المياه في المنطقة.