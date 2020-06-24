أمير الشرقية : العمل على تلبية متطلبات ذوي الإعاقة والحرص على توسيع برامج التهيئة للأسر

الدمام _ فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، رئيس مجلس إدارة جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة المهندس خالد الزامل، يرافقه مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بحرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- بأبنائهم وبناتهم من ذوي الإعاقة، واعتبارهم جزءاً هاماً من الثروة البشرية التي حبا الله بها المملكة، بما لديهم من قدرات وإمكانيات، يتوجب على الجميع الإسهام في تنميتها وتطويرها، والحرص على حمايتها ورعايتها، وتحويلها إلى فئات فاعلة في التنمية، مؤكداً سموه أن الإعاقة ليست في الجسد، بل أن الإعاقة الحقيقة في العقل، فليس كل من عجز الحركة بعاجز، بل أن العجز عن العطاء والبذل هو العجز الحقيقي، واطلع سموه على نبذة عن مبادرة “منصة عزام” لتدريب أسر ذوي الإعاقة، والتي أطلقتها الجمعية تزامناً مع ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد، مؤكداً سموه أهمية الاستفادة من التقنية في تقديم العون والمساعدة لذوي الإعاقة وأسرهم، والحرص على إمداداهم بالمعلومات والتهيئة اللازمة للتعامل مع الحالات، ومواصلة العمل على أن لا يفقد ذوي الإعاقة أياً من الخدمات التي كانت تقدم لهم قبل الجائحة، والحرص على توسيع برامج التأهيل والتدريب، لتشمل ذوي الإعاقة وأسرهم، مع ضرورة اتباع الإرشادات الاحترازية عند الحاجة لتقديم خدمة حضورية للمستفيدين، مشيداً سموه بهذه المنصة، حاثاً الجمعيات والجهات المهتمة بالإعاقة للمساهمة فيها، والاستفادة من خدماتها، وتوسيع قاعدة الشراكة لتشمل الخبراء والمتخصصين وإشراكهم تطوعياً في تطوير خدمات المنصة ومحتواها الرقمي، متمنياً سموه لمنسوبي “إيفاء” وفريق عمل المنصة التوفيق.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة جمعية إيفاء لذوي الإعاقة المهندس خالد الزامل، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر لمسيرة الجمعية، وحرصه على أبنائه من ذوي الإعاقة، وتمكينهم وتطوير قدراتهم، مبيناً أن منصة عزام قدمت خدماتها لأكثر من 149 أسرة، بالإضافة إلى إجابتها لأكثر من 1300 استفسار، وأكثر من 90 جلسة للعلاج الوظيفي.