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“إتمام” ينهي إجراءات اعتماد أكثر من 35 مليون م2 عن بُعد خلال شهر مايو

“إتمام” ينهي إجراءات اعتماد أكثر من 35 مليون م2 عن بُعد خلال شهر مايو
http://almnatiq.net/?p=877499
المناطق - واس

أنهى مركز خدمات المطورين (إتمام) خلال شهر مايو 2020 إجراءات اعتماد 10 مخططات سكنية تتجاوز مساحتها 35 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين بنظام العمل عن بُعد.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعمال المركز من حيث المساحة باعتماد عدد من المخططات تجاوزت مساحتها 22.4 مليون م2، ثم منطقة جازان بمساحة 5.3 ملايين م2، ثم منطقة الرياض بأكثر من 5 ملايين م2، تليها منطقة المدينة المنورة بمساحة 1.2 مليون م2، ثم منطقة الحدود الشمالية بمساحة 699.8 ألف م2، وجاءت المنطقة الشرقية أخيراً بنحو 549,5 ألف م2.
وقدّم “إتمام” عددا من الخدمات الأخرى للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية خلال مايو 2020 منها إجراءات طلبات رخص البناء لأكثر من 14 ألف وحدة سكنية في الدمام والمدينة المنورة وجدة، وإصدار شهادات تأهيل لنحو 16 مطورا عقاريا، وإنهاء إجراءات طلبات تأييد العمالة لحوالي 3500 عامل ضمن مشاريع “سكني”، وإفراغ صكوك 43 وحدة سكنية، كما أنجز المركز تطوير خدمة الشراكة مع وزارة الإسكان، وكذلك تطوير خدمة ترخيص البيع على الخارطة، وخدمة بيع الوحدات العقارية على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه أكد المشرف العام على وكالة التطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود على الدور الإستراتيجي الذي يقوم به مركز “إتمام” كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة، منوهاً بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خدمات المطورين.
ويُعد مركز خدمات المطورين العقاريين أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، مما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

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