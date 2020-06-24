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“المراعي” تدعم مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج بمبلغ 2 مليون ريال

“المراعي” تدعم مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج بمبلغ 2 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=877523
المناطق _ أشرف العصيمي

قدمت شركة المراعي مبلغ 2 مليون ريال لصالح مستشفى الملك خالد بالخرج إسهامًا منها في تطوير قسم العناية المركزة الذي تم إستحداثه بالمستشفى.

وبين الأخصائي فهد الممخور مدير مستشفى الملك خالد بالخرج: إن المساهمة التي قدّمتها المراعي تعبر عن حرصها على مساندة جهود المستشفى ودعم جاهزية القطاع الصحي بالمحافظة خاصة في ظل ظروف الجائحة الحالية والمساهمه في تطوير العناية المركزه على مستوى الخدمات الصحية المقدمه بالمستشفى والذي يحظى بدعم من قبل سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الصحة وبمتابعة مستمرة من قبل محافظ الخرج ومدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض.

من جهته بين رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة بالمراعي الأستاذ عبدالله ناصر العتيبي أن هذه المبادرة تأتي إيمانًا من المراعي بواجبها الوطني واستشعارًا لمسؤوليتها المجتمعية في دعم الجهود التي يبذلها القطاع الصحي في محافظة الخرج، والمساهمة في مؤازرة جهود الدولة المبذولة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم خاصة في ظل جائحة كورونا.

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