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منظمة الصحة العالمية: أكثر من 9 ملايين إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

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منظمة الصحة العالمية: أكثر من 9 ملايين إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 9 ملايين إصابة بفيروس كورونا حتى الآن
http://almnatiq.net/?p=877526
المناطق - واس

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالمياً بلغ حتى الآن أكثر من 9 ملايين شخص، و470 ألف حالة وفاة، مشيراً إلى أن المليون الأول للإصابة بالفيروس وقعت خلال 3 أشهر بينما المليون الأخير كان خلال أسبوع واحد.
وشدد ادهانوم خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم على الدور الحيوي للأكسجين في علاج الحالات الخطيرة من (كوفيد 19)، مبيناً أن كل خلية في الجسم تحتاج إلى الأكسجين للقيام بوظائفها، وعندما يتحكم الفيروس برئة المريض لا يمكنها امتصاص الأكسجين وتحرم منه الخلايا مما يؤدي إلى الوفاة، مؤكداً أن العديد من البلدان يواجه نقصاً في الأكسجين، وأصبح الطلب يتخطي المعروض منه، وأن 80 % من السوق يتركز في عدد قليل من الشركات.
وقال إن المنظمة تعمل مع الشركات حول العالم لشراء الأكسجين، حيث تمكنت من شرا ء 14 ألف مركز للأكسجين، وتعمل على نقل 4 آلاف منها حالياً إلى 41 بلداً، وسترسل 10 آلاف منها إلى 80 بلداً في الأسابيع المقبلة، موضحاً أن المنظمة عثرت على 170 ألف مركز يمكن الحصول عليها في غضون 6 أشهر، تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، كما قامت المنظمة بشراء مقاييس للأكسجين لمراقبة نسبته في دم المرضي.

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